Экс-омбудсмен ЯНАО готовится стать депутатом от ЛДПР

Экс-омбудсмен ЯНАО Анатолия Сака собрался в ЛДПР Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Экс-омбудсмена по правам человека в ЯНАО Анатолия Сака местное отделение ЛДПР готовит выдвигать в заксобрание или думу. Об этом URA.RU сообщил источник в политэлитах региона.

«Сак скорее всего будет в ЛДПР. Возможно, они его будут выдвигать или в заксобрание, или в думу какого-нибудь муниципалитета», — сообщил источник. Также инсайдер отметил, что в ЛДПР уже начинают подготовку к назначению бывшего омбудсмена. «Недаром Вершинин расхваливал Сака в своих соцсетях», — добавил источник.

В отделение ЛДПР ЯНАО агентство направило запрос. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что Сак ушел с должности уполномоченного по правам человека. Он вышел на пенсию.