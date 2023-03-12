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Экс-омбудсмен ЯНАО готовится стать депутатом от ЛДПР

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Заксобрания ЯНАО. Салехард. 15 февраля 2017 г, сак анатолий
Экс-омбудсмен ЯНАО Анатолия Сака собрался в ЛДПР Фото:

Экс-омбудсмена по правам человека в ЯНАО Анатолия Сака местное отделение ЛДПР готовит выдвигать в заксобрание или думу. Об этом URA.RU сообщил источник в политэлитах региона.

«Сак скорее всего будет в ЛДПР. Возможно, они его будут выдвигать или в заксобрание, или в думу какого-нибудь муниципалитета», — сообщил источник. Также инсайдер отметил, что в ЛДПР уже начинают подготовку к назначению бывшего омбудсмена. «Недаром Вершинин расхваливал Сака в своих соцсетях», — добавил источник.

В отделение ЛДПР ЯНАО агентство направило запрос. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что Сак ушел с должности уполномоченного по правам человека. Он вышел на пенсию.

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Экс-омбудсмена по правам человека в ЯНАО Анатолия Сака местное отделение ЛДПР готовит выдвигать в заксобрание или думу. Об этом URA.RU сообщил источник в политэлитах региона. «Сак скорее всего будет в ЛДПР. Возможно, они его будут выдвигать или в заксобрание, или в думу какого-нибудь муниципалитета», — сообщил источник. Также инсайдер отметил, что в ЛДПР уже начинают подготовку к назначению бывшего омбудсмена. «Недаром Вершинин расхваливал Сака в своих соцсетях», — добавил источник. В отделение ЛДПР ЯНАО агентство направило запрос. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что Сак ушел с должности уполномоченного по правам человека. Он вышел на пенсию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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