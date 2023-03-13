Times: Украина несет потери, невиданные для НАТО

13 марта 2023 в 16:01 Размер текста - 17 +

ВСУ несут невиданные для НАТО потери в ходе СВО, пишет Times Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские медики наблюдают огромные потери на поле боя, ранее не виданные НАТО. Об этом написали в издании Times. «Украинские медики становятся свидетелями таких масштабов и тяжести потери, которые не знакомы НАТО», — написали в издании . Также в материале отметили, что военные врачи на Украине ежедневно сталкиваются с выбором, кому жить, а кому умереть. Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли десятки тысяч бойцов в ходе конфликта с Россией. При этом украинская сторона скрывает свои потери на фронте, передает «Национальная служба новостей». Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима.

Украинские медики наблюдают огромные потери на поле боя, ранее не виданные НАТО. Об этом написали в издании Times. «Украинские медики становятся свидетелями таких масштабов и тяжести потери, которые не знакомы НАТО», — написали в издании. Также в материале отметили, что военные врачи на Украине ежедневно сталкиваются с выбором, кому жить, а кому умереть. Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли десятки тысяч бойцов в ходе конфликта с Россией. При этом украинская сторона скрывает свои потери на фронте, передает «Национальная служба новостей». Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима.