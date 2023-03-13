Times: Украина несет потери, невиданные для НАТО

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, военные, украина, ВСУ, наемник, stock
ВСУ несут невиданные для НАТО потери в ходе СВО, пишет Times Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские медики наблюдают огромные потери на поле боя, ранее не виданные НАТО. Об этом написали в издании Times.

«Украинские медики становятся свидетелями таких масштабов и тяжести потери, которые не знакомы НАТО», — написали в издании. Также в материале отметили, что военные врачи на Украине ежедневно сталкиваются с выбором, кому жить, а кому умереть.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли десятки тысяч бойцов в ходе конфликта с Россией. При этом украинская сторона скрывает свои потери на фронте, передает «Национальная служба новостей».

Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима.

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Украинские медики наблюдают огромные потери на поле боя, ранее не виданные НАТО. Об этом написали в издании Times. «Украинские медики становятся свидетелями таких масштабов и тяжести потери, которые не знакомы НАТО», — написали в издании. Также в материале отметили, что военные врачи на Украине ежедневно сталкиваются с выбором, кому жить, а кому умереть. Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли десятки тысяч бойцов в ходе конфликта с Россией. При этом украинская сторона скрывает свои потери на фронте, передает «Национальная служба новостей». Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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