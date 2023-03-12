На трассе в ХМАО в результате аварии погибли двое взрослых и двухлетний ребенок

Также в аварии пострадал годовалый малыш Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ХМАО на 138 километре трассы, ведущей из Сургута в Ноябрьск, во время автомобильной аварии погибли три человека, в том числе малолетний ребенок. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ОМВД по Сургутскому району.

«Водитель управляя автомашиной „Тойота“, двигался со стороны города Ноябрьск в сторону города Когалым. По предварительной информации, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожные метеорологические условия, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомашины марки „Скания“. В результате произошедшего водитель автомашины „Тойота“, а также два пассажира 1999 и 2020 годов рождения скончались на месте происшествия. Еще двое пассажиров данного автомобиля 1973 и 2022 годов рождения получили различные повреждения», — сообщили в полиции.

По факту случившегося прокурор округа Евгений Ботвинкин поручил сотрудникам ведомства организовать собственную проверку. «В ходе комплекса надзорных мероприятий будет дана оценка деятельности уполномоченных служб, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения и надлежащего содержания автомобильной дороги, соответствия ее транспортно-эксплуатационных характеристик требованиям технических регламентов», — сообщили в прокуратуре.

Ранее URA.RU сообщало, что в ДТП на трассе в ХМАО погибли водитель иномарки и ребенок. Авария произошла на 345-м километре автодороги «Югра» в Советском районе ХМАО 12 марта.