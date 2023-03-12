Житель Тюменской области убил знакомого, чтобы не отдавать ему долг

13 марта 2023 в 17:17 Размер текста - 17 +

Мужчину на 12 лет отправили в колонию строгого режима Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Житель Нижнетавдинского района (Тюменская область) убил знакомого бизнесмена, чтобы не возвращать ему долг. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. После убийства мужчина похитил имущество жертвы на сумму в 1,7 млн рублей. «К 12 годам лишения свободы приговорен 42-летний житель Нижнетавдинского района. Установлено, что в 2017 году он, находясь в СНТ „Фортуна“, не желая отдавать долг, совершил убийство своего знакомого, владевшего лесопилкой», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Одним убийством мужчина не ограничился. Сразу после него он похитил у жертвы различное имущество на общую сумму в 1,7 млн рублей, включая пиломатериалы и автомобиль Lexus RX 350. Отбывать наказание преступник будет в колонии строгого режима.

Житель Нижнетавдинского района (Тюменская область) убил знакомого бизнесмена, чтобы не возвращать ему долг. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. После убийства мужчина похитил имущество жертвы на сумму в 1,7 млн рублей. «К 12 годам лишения свободы приговорен 42-летний житель Нижнетавдинского района. Установлено, что в 2017 году он, находясь в СНТ „Фортуна“, не желая отдавать долг, совершил убийство своего знакомого, владевшего лесопилкой», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Одним убийством мужчина не ограничился. Сразу после него он похитил у жертвы различное имущество на общую сумму в 1,7 млн рублей, включая пиломатериалы и автомобиль Lexus RX 350. Отбывать наказание преступник будет в колонии строгого режима.