Губернатор ХМАО завершила реформу аппарата правительства

13 марта 2023 в 18:46 Размер текста - 17 +

Губернатор Югры Наталья Комарова согласовала назначение директора нового департамента окружного правительства Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Губернатор Югры Наталья Комарова завершила работу по реформе аппарата правительства. Уже создан департамент административного обеспечения, который будет заниматься материально-техническим снабжением органов власти. А его директором назначена Юлия Коняева, сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте ХМАО. «Сама идея реформы принадлежала главе аппарата губернатора Югры — Анатолию Уткину. Он предложил развести функционал. Аппарат губернатора должен заниматься обращениями граждан, нормотворческой деятельностью, контролем за исполнением поручений главы региона, а не закупкой воды и канцелярии. Но материально-техническое обеспечение правительство он, конечно, будет продолжать курировать, но уже не в оперативном режиме. Коняева — это доверенное лицо Уткина», — прокомментировал инсайдер. Он также добавил, что прежде Коняева являлась заместителем руководителя аппарата окружных властей. Сама чиновница в разговоре с URA.RU подтвердила свое назначение. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Югры назначила своего заместителя Владислава Нигматулина руководителем представительства ХМАО при правительстве РФ. Прежде эту позицию занимал Андрей Кныш.

Губернатор Югры Наталья Комарова завершила работу по реформе аппарата правительства. Уже создан департамент административного обеспечения, который будет заниматься материально-техническим снабжением органов власти. А его директором назначена Юлия Коняева, сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте ХМАО. «Сама идея реформы принадлежала главе аппарата губернатора Югры — Анатолию Уткину. Он предложил развести функционал. Аппарат губернатора должен заниматься обращениями граждан, нормотворческой деятельностью, контролем за исполнением поручений главы региона, а не закупкой воды и канцелярии. Но материально-техническое обеспечение правительство он, конечно, будет продолжать курировать, но уже не в оперативном режиме. Коняева — это доверенное лицо Уткина», — прокомментировал инсайдер. Он также добавил, что прежде Коняева являлась заместителем руководителя аппарата окружных властей. Сама чиновница в разговоре с URA.RU подтвердила свое назначение. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Югры назначила своего заместителя Владислава Нигматулина руководителем представительства ХМАО при правительстве РФ. Прежде эту позицию занимал Андрей Кныш.