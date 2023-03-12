Губернатор ХМАО завершила реформу аппарата правительства

Губернатор Югры Наталья Комарова завершила работу по реформе аппарата правительства. Уже создан департамент административного обеспечения, который будет заниматься материально-техническим снабжением органов власти. А его директором назначена Юлия Коняева, сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте ХМАО.
«Сама идея реформы принадлежала главе аппарата губернатора Югры — Анатолию Уткину. Он предложил развести функционал. Аппарат губернатора должен заниматься обращениями граждан, нормотворческой деятельностью, контролем за исполнением поручений главы региона, а не закупкой воды и канцелярии. Но материально-техническое обеспечение правительство он, конечно, будет продолжать курировать, но уже не в оперативном режиме. Коняева — это доверенное лицо Уткина», — прокомментировал инсайдер.
Он также добавил, что прежде Коняева являлась заместителем руководителя аппарата окружных властей. Сама чиновница в разговоре с URA.RU подтвердила свое назначение.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Югры назначила своего заместителя Владислава Нигматулина руководителем представительства ХМАО при правительстве РФ. Прежде эту позицию занимал Андрей Кныш.
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