Прокуратура требует от мэрии Кургана отремонтировать еще один городской мост

Курганский областной суд отклонил жалобу администрации Кургана на решение, обязывающее отремонтировать путепровод в западной части города. Данные появились на сайте областного суда.
«Техническое состояние автодорожного путепровода над улицей Бажова не отвечает установленным законодательством требованиям и создает угрозу безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Администрацией надлежащее содержание путепровода не обеспечивается», — говорится в иске транспортного прокурора. Ведомство потребовало выделить финансирование и отремонтировать мост.
Проверки путепровода, соединяющего проспект Конституции и улицу К. Мяготина, прошли в апреле 2021 года и августе 2022 года. Были выявлены «дефекты и неисправности, затрагивающие конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности путепровода». Рассмотрев иск прокурора, суд решил, что управление дорожного хозяйства Кургана обязано привести сооружение в порядок. В течение полугода после решения суда мэрия должна найти финансирование, после чего отремонтировать мост в девятимесячный срок.
Администрация попыталась опротестовать решение. В мэрии считают, что судом не учтено «предоставление срока, необходимого для финансирования и проведения работ при исполнении решения суда, необходимость проведения закупочных процедур путем проведения конкурсных торгов».
Апелляционный суд оставил решение по мосту в силе. Было указано, что сроки определены с учетом всех обстоятельств.
Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура обязала мэрию отремонтировать мост возле курганского завода. Состояние путепровода по улице Бурова-Петрова возле завода «Корвет» требует вмешательства управления дорожного хозяйства.
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