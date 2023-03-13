Прокуратура требует от мэрии Кургана отремонтировать еще один городской мост

Мэрия Кургана судится с прокуратурой из-за ремонта моста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский областной суд отклонил жалобу администрации Кургана на решение, обязывающее отремонтировать путепровод в западной части города. Данные появились на сайте областного суда.

«Техническое состояние автодорожного путепровода над улицей Бажова не отвечает установленным законодательством требованиям и создает угрозу безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Администрацией надлежащее содержание путепровода не обеспечивается», — говорится в иске транспортного прокурора. Ведомство потребовало выделить финансирование и отремонтировать мост.

Проверки путепровода, соединяющего проспект Конституции и улицу К. Мяготина, прошли в апреле 2021 года и августе 2022 года. Были выявлены «дефекты и неисправности, затрагивающие конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности путепровода». Рассмотрев иск прокурора, суд решил, что управление дорожного хозяйства Кургана обязано привести сооружение в порядок. В течение полугода после решения суда мэрия должна найти финансирование, после чего отремонтировать мост в девятимесячный срок.

Администрация попыталась опротестовать решение. В мэрии считают, что судом не учтено «предоставление срока, необходимого для финансирования и проведения работ при исполнении решения суда, необходимость проведения закупочных процедур путем проведения конкурсных торгов».

Апелляционный суд оставил решение по мосту в силе. Было указано, что сроки определены с учетом всех обстоятельств.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура обязала мэрию отремонтировать мост возле курганского завода. Состояние путепровода по улице Бурова-Петрова возле завода «Корвет» требует вмешательства управления дорожного хозяйства.