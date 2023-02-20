Мэрию Кургана заставляют отремонтировать мост возле завода

21 февраля 2023 в 16:19 Размер текста - 17 +

По данным надзорных органов, без ремонта мост может быть опасен для жизни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский городской суд обязал руководство городской администрации выделить деньги на ремонт моста возле АО «Корвет». Данная информация размещена на сайте городского суда. В мэрии с решением не согласились. «На администрацию Кургана возложена обязанность в течение шести месяцев с момента вступления решения суда в законную силу произвести финансирование ремонта путепровода в районе АО „Корвет“, расположенного над объектами железнодорожного транспорта на ул. Бурова-Петрова. На МКУ „Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана“ возложена обязанность в течение девяти месяцев с момента финансирования провести ремонт путепровода», — указано в сообщении. Предприятию нужно устранить протечку воды между балками и убрать опалубку на стыках балок. По данным надзорных органов, на путепроводе, где есть дефекты и неисправности, не проводился ремонт, из-за чего на мост стал потенциально опасным для горожан. Представители мэрии не согласились с указанным решением и подали апелляцию. Решение Курганского городского суда Курганской области в законную силу не вступило. Ранее стало известно, в 2023 году будут ремонтировать другой мост на улице Бурова-Петрова через реку Тобол. Начальная цена контракта составляла 123 млн рублей.

Курганский городской суд обязал руководство городской администрации выделить деньги на ремонт моста возле АО «Корвет». Данная информация размещена на сайте городского суда. В мэрии с решением не согласились. «На администрацию Кургана возложена обязанность в течение шести месяцев с момента вступления решения суда в законную силу произвести финансирование ремонта путепровода в районе АО „Корвет“, расположенного над объектами железнодорожного транспорта на ул. Бурова-Петрова. На МКУ „Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана“ возложена обязанность в течение девяти месяцев с момента финансирования провести ремонт путепровода», — указано в сообщении. Предприятию нужно устранить протечку воды между балками и убрать опалубку на стыках балок. По данным надзорных органов, на путепроводе, где есть дефекты и неисправности, не проводился ремонт, из-за чего на мост стал потенциально опасным для горожан. Представители мэрии не согласились с указанным решением и подали апелляцию. Решение Курганского городского суда Курганской области в законную силу не вступило. Ранее стало известно, в 2023 году будут ремонтировать другой мост на улице Бурова-Петрова через реку Тобол. Начальная цена контракта составляла 123 млн рублей.