Мэрию Кургана заставляют отремонтировать мост возле завода

Курганский городской суд обязал руководство городской администрации выделить деньги на ремонт моста возле АО «Корвет». Данная информация размещена на сайте городского суда. В мэрии с решением не согласились.
«На администрацию Кургана возложена обязанность в течение шести месяцев с момента вступления решения суда в законную силу произвести финансирование ремонта путепровода в районе АО „Корвет“, расположенного над объектами железнодорожного транспорта на ул. Бурова-Петрова. На МКУ „Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана“ возложена обязанность в течение девяти месяцев с момента финансирования провести ремонт путепровода», — указано в сообщении. Предприятию нужно устранить протечку воды между балками и убрать опалубку на стыках балок.
По данным надзорных органов, на путепроводе, где есть дефекты и неисправности, не проводился ремонт, из-за чего на мост стал потенциально опасным для горожан. Представители мэрии не согласились с указанным решением и подали апелляцию. Решение Курганского городского суда Курганской области в законную силу не вступило.
Ранее стало известно, в 2023 году будут ремонтировать другой мост на улице Бурова-Петрова через реку Тобол. Начальная цена контракта составляла 123 млн рублей.
О важных для каждого курганца событиях — в Telegram-канале «Курганистан». Подпишитесь, жмите на ссылку.