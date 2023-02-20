20 февраля 2023

Мэрию Кургана заставляют отремонтировать мост возле завода

© Служба новостей «URA.RU»
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По данным надзорных органов, без ремонта мост может быть опасен для жизни Фото:

Курганский городской суд обязал руководство городской администрации выделить деньги на ремонт моста возле АО «Корвет». Данная информация размещена на сайте городского суда. В мэрии с решением не согласились.

«На администрацию Кургана возложена обязанность в течение шести месяцев с момента вступления решения суда в законную силу произвести финансирование ремонта путепровода в районе АО „Корвет“, расположенного над объектами железнодорожного транспорта на ул. Бурова-Петрова. На МКУ „Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана“ возложена обязанность в течение девяти месяцев с момента финансирования провести ремонт путепровода», — указано в сообщении. Предприятию нужно устранить протечку воды между балками и убрать опалубку на стыках балок.

По данным надзорных органов, на путепроводе, где есть дефекты и неисправности, не проводился ремонт, из-за чего на мост стал потенциально опасным для горожан. Представители мэрии не согласились с указанным решением и подали апелляцию. Решение Курганского городского суда Курганской области в законную силу не вступило.

Ранее стало известно, в 2023 году будут ремонтировать другой мост на улице Бурова-Петрова через реку Тобол. Начальная цена контракта составляла 123 млн рублей.

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Курганский городской суд обязал руководство городской администрации выделить деньги на ремонт моста возле АО «Корвет». Данная информация размещена на сайте городского суда. В мэрии с решением не согласились. «На администрацию Кургана возложена обязанность в течение шести месяцев с момента вступления решения суда в законную силу произвести финансирование ремонта путепровода в районе АО „Корвет“, расположенного над объектами железнодорожного транспорта на ул. Бурова-Петрова. На МКУ „Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана“ возложена обязанность в течение девяти месяцев с момента финансирования провести ремонт путепровода», — указано в сообщении. Предприятию нужно устранить протечку воды между балками и убрать опалубку на стыках балок. По данным надзорных органов, на путепроводе, где есть дефекты и неисправности, не проводился ремонт, из-за чего на мост стал потенциально опасным для горожан. Представители мэрии не согласились с указанным решением и подали апелляцию. Решение Курганского городского суда Курганской области в законную силу не вступило. Ранее стало известно, в 2023 году будут ремонтировать другой мост на улице Бурова-Петрова через реку Тобол. Начальная цена контракта составляла 123 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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