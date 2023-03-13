WSJ назвал причину больших потерь ВСУ в Артемовске

WSJ: ВСУ несут потери в Артемовске из-за отсутствия дорог для перевозки боеприпасов
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Последствия АТО и украинские блокпосты в Краматорске. Украина, военная техника, украинские войска, флаг
ВСУ столкнулись с проблемами с логистикой в Артемовске Фото:
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Украинская армия несет большие потери в Артемовск (Бахмуте) из-за того, что мощеные дороги больше нельзя использовать для перевоза боеприпасов, а на грунтовых плохая проходимость. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

«Украинские войска несут большие потери в Бахмуте, особенно сейчас, когда мощеные дороги больше недоступны для подвоза боеприпасов и эвакуации раненых. А альтернативные грунтовые дороги непроходимы для многих колесных транспортных средств», — пишет издание.

Президент Украины Владимир Зеленский отказался сдавать Артемовск и приказал ВСУ держать оборону до поступления военной помощи от Запада, передает «Ридус». Российская армия перерезала пути снабжения в городе, бойцы ЧВК «Вагнер» переходят к окружению. Командир одного из подразделений украинской армии Денис Ярославский считает, что ВСУ могут попасть в котел в Артемовске. Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что в ближайшие дни оборона города падет, сообщает Life.

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Украинская армия несет большие потери в Артемовск (Бахмуте) из-за того, что мощеные дороги больше нельзя использовать для перевоза боеприпасов, а на грунтовых плохая проходимость. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal. «Украинские войска несут большие потери в Бахмуте, особенно сейчас, когда мощеные дороги больше недоступны для подвоза боеприпасов и эвакуации раненых. А альтернативные грунтовые дороги непроходимы для многих колесных транспортных средств», — пишет издание. Президент Украины Владимир Зеленский отказался сдавать Артемовск и приказал ВСУ держать оборону до поступления военной помощи от Запада, передает «Ридус». Российская армия перерезала пути снабжения в городе, бойцы ЧВК «Вагнер» переходят к окружению. Командир одного из подразделений украинской армии Денис Ярославский считает, что ВСУ могут попасть в котел в Артемовске. Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что в ближайшие дни оборона города падет, сообщает Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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