WSJ назвал причину больших потерь ВСУ в Артемовске

Украинская армия несет большие потери в Артемовск (Бахмуте) из-за того, что мощеные дороги больше нельзя использовать для перевоза боеприпасов, а на грунтовых плохая проходимость. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.
«Украинские войска несут большие потери в Бахмуте, особенно сейчас, когда мощеные дороги больше недоступны для подвоза боеприпасов и эвакуации раненых. А альтернативные грунтовые дороги непроходимы для многих колесных транспортных средств», — пишет издание.
Президент Украины Владимир Зеленский отказался сдавать Артемовск и приказал ВСУ держать оборону до поступления военной помощи от Запада, передает «Ридус». Российская армия перерезала пути снабжения в городе, бойцы ЧВК «Вагнер» переходят к окружению. Командир одного из подразделений украинской армии Денис Ярославский считает, что ВСУ могут попасть в котел в Артемовске. Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что в ближайшие дни оборона города падет, сообщает Life.
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Украинская армия несет большие потери в Артемовск (Бахмуте) из-за того, что мощеные дороги больше нельзя использовать для перевоза боеприпасов, а на грунтовых плохая проходимость. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal. «Украинские войска несут большие потери в Бахмуте, особенно сейчас, когда мощеные дороги больше недоступны для подвоза боеприпасов и эвакуации раненых. А альтернативные грунтовые дороги непроходимы для многих колесных транспортных средств», — пишет издание. Президент Украины Владимир Зеленский отказался сдавать Артемовск и приказал ВСУ держать оборону до поступления военной помощи от Запада, передает «Ридус». Российская армия перерезала пути снабжения в городе, бойцы ЧВК «Вагнер» переходят к окружению. Командир одного из подразделений украинской армии Денис Ярославский считает, что ВСУ могут попасть в котел в Артемовске. Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что в ближайшие дни оборона города падет, сообщает Life.