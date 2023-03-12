Командир ВСУ предрек попадание в котел в Артемовске

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, военные, украина, флаг, ВСУ, stock
ВСУ пытаются удержать Артемовск, отметил Денис Ярославский Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия может попасть в котел в Артемовске (Бахмут), военные РФ продвигаются вглубь города. Об этом сказал командир одного из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Ярославский.

«Сейчас в Бахмуте идут бои непосредственно на улицах, за каждый переулок идут стрелковые бои. Врагу за полторы недели удалось продвинуться из Ягодного на полтора километра вглубь Бахмута. Особая опасность в том, что горловина так называемого оперативного котла составляет немногим более четырех километров», — сказал Денис Ярославский в интервью украинскому телеканалу «Эспрессо ТВ».

По его словам, ВСУ сложно удерживать каждый дом. Он отметил, что российская армия пытается перерезать логистику, так как без нее нет подвоза боеприпасов и ротации. Ярославский считает, что возможно повторение ситуации в Дебальцево в 2015 году, когда украинских силовиков взяли в котел ополченцы.

Бои на артемовском направлении начались в августе. Зимой российская армия прорвала городскую оборону. Затем бойцы ЧВК «Вагнер» взяли пригород и перешли к окружению. Сейчас они прорываются к центру города, передает «Царьград». Армия РФ перерезала пути снабжения украинской армии в Артемовске, сообщает деловое издание «Взгляд». Президент Украины Владимир Зеленский приказывал ВСУ не сдавать позиции до получения западной военной помощи.

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Украинская армия может попасть в котел в Артемовске (Бахмут), военные РФ продвигаются вглубь города. Об этом сказал командир одного из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Ярославский. «Сейчас в Бахмуте идут бои непосредственно на улицах, за каждый переулок идут стрелковые бои. Врагу за полторы недели удалось продвинуться из Ягодного на полтора километра вглубь Бахмута. Особая опасность в том, что горловина так называемого оперативного котла составляет немногим более четырех километров», — сказал Денис Ярославский в интервью украинскому телеканалу «Эспрессо ТВ». По его словам, ВСУ сложно удерживать каждый дом. Он отметил, что российская армия пытается перерезать логистику, так как без нее нет подвоза боеприпасов и ротации. Ярославский считает, что возможно повторение ситуации в Дебальцево в 2015 году, когда украинских силовиков взяли в котел ополченцы. Бои на артемовском направлении начались в августе. Зимой российская армия прорвала городскую оборону. Затем бойцы ЧВК «Вагнер» взяли пригород и перешли к окружению. Сейчас они прорываются к центру города, передает «Царьград». Армия РФ перерезала пути снабжения украинской армии в Артемовске, сообщает деловое издание «Взгляд». Президент Украины Владимир Зеленский приказывал ВСУ не сдавать позиции до получения западной военной помощи.
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