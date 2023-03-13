Каждый десятый молочный продукт в Свердловской области оказался опасным

13 марта 2023 в 18:20 Размер текста - 17 +

Специалисты Россельхознадзора провели почти 300 исследований Фото: Анна Майорова © URA.RU В 11,5% проб молочной продукции, которую анализировали в феврале в Свердловской области, была изготовлена с нарушениями, содержала кишечную палочку и другие опасные микроорганизмы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора. «Всего в отдел ветеринарно-санитарных исследований поступило 87 проб молочной продукции, специалисты выполнили 291 исследование. 10 проб (11,5%) проверку не выдержали», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте референтного центра Россельхознадзора. Там отметили, что специалисты проверяли наличие в молочной продукции кишечной палочки, дрожжей и плесени. Кроме этого, анализировалось наличие и других опасных микроорганизмов. В каждом случае выявления нарушений Россельхознадзор сообщал об опасности молочной продукции.

В 11,5% проб молочной продукции, которую анализировали в феврале в Свердловской области, была изготовлена с нарушениями, содержала кишечную палочку и другие опасные микроорганизмы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора. «Всего в отдел ветеринарно-санитарных исследований поступило 87 проб молочной продукции, специалисты выполнили 291 исследование. 10 проб (11,5%) проверку не выдержали», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте референтного центра Россельхознадзора. Там отметили, что специалисты проверяли наличие в молочной продукции кишечной палочки, дрожжей и плесени. Кроме этого, анализировалось наличие и других опасных микроорганизмов. В каждом случае выявления нарушений Россельхознадзор сообщал об опасности молочной продукции.