Каждый десятый молочный продукт в Свердловской области оказался опасным

В 11,5% проб молочной продукции, которую анализировали в феврале в Свердловской области, была изготовлена с нарушениями, содержала кишечную палочку и другие опасные микроорганизмы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.
«Всего в отдел ветеринарно-санитарных исследований поступило 87 проб молочной продукции, специалисты выполнили 291 исследование. 10 проб (11,5%) проверку не выдержали», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте референтного центра Россельхознадзора.
Там отметили, что специалисты проверяли наличие в молочной продукции кишечной палочки, дрожжей и плесени. Кроме этого, анализировалось наличие и других опасных микроорганизмов. В каждом случае выявления нарушений Россельхознадзор сообщал об опасности молочной продукции.
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