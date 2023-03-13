Что изменится после повышения призывного возраста: главное из законопроекта

13 марта 2023 в 18:50 Размер текста - 17 +

Законопроект о повышении призывного возраста планируют реализовать 1 января 2024 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Госдуму был внесен законопроект, направленный на поэтапное повышение призывного возраста с 18 до 21 года. Такой шаг позволит сократить государственные расходы на сумму более 639 миллионов рублей ежегодно, сообщается в пояснительной записке законопроекта. URA.RU приводит главную информацию о новом законопроекте. Как будет повышаться призывной возраст Изменения возраста будут проходить поэтапно. Так, в 2024 году призыв на срочную военную службу будет производиться для граждан в возрасте с 19 до 30 лет. С 2025 года начнут призывать лиц, достигших 20 лет, а с 2026 — граждан в возрасте 21 года. При этом законопроект даст возможность прохождения военной службы гражданам 18 лет даже после вступления изменений в силу. Также лица в возрасте от 27 до 30 лет, которые пребывают в запасе, и не прошедшие службу по призыву без законных оснований, могут отслужить, если у них есть такое желание. Какие плюсы от повышения призывного возраста Повышение призывного возраста позволит исключить явку школьников и студентов в военные комиссариаты для предоставления отсрочки и медицинского обследования.

Изменения также позволят сократить федеральные расходы на проведение медобследования призывников, которые получают высшее или среднее образование. Таким образом государство будет экономить более 639 миллионов рублей в год.

Новый законопроект позволит сократить количество граждан, которых можно отправить на прохождение военной службы и направить на укомплектование войск. Когда закон вступит в силу В Госдуме предложили установить дату вступления закона в силу с 1 января 2024 года. Реализация законопроекта не будет требовать признания утратившими силу поправок, приостановлений, а также принятия других актов законодательства России.

В Госдуму был внесен законопроект, направленный на поэтапное повышение призывного возраста с 18 до 21 года. Такой шаг позволит сократить государственные расходы на сумму более 639 миллионов рублей ежегодно, сообщается в пояснительной записке законопроекта. URA.RU приводит главную информацию о новом законопроекте. Изменения возраста будут проходить поэтапно. Так, в 2024 году призыв на срочную военную службу будет производиться для граждан в возрасте с 19 до 30 лет. С 2025 года начнут призывать лиц, достигших 20 лет, а с 2026 — граждан в возрасте 21 года. При этом законопроект даст возможность прохождения военной службы гражданам 18 лет даже после вступления изменений в силу. Также лица в возрасте от 27 до 30 лет, которые пребывают в запасе, и не прошедшие службу по призыву без законных оснований, могут отслужить, если у них есть такое желание. В Госдуме предложили установить дату вступления закона в силу с 1 января 2024 года. Реализация законопроекта не будет требовать признания утратившими силу поправок, приостановлений, а также принятия других актов законодательства России.