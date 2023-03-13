Что изменится после повышения призывного возраста: главное из законопроекта

В Госдуму был внесен законопроект, направленный на поэтапное повышение призывного возраста с 18 до 21 года. Такой шаг позволит сократить государственные расходы на сумму более 639 миллионов рублей ежегодно, сообщается в пояснительной записке законопроекта. URA.RU приводит главную информацию о новом законопроекте.
Как будет повышаться призывной возраст
Изменения возраста будут проходить поэтапно. Так, в 2024 году призыв на срочную военную службу будет производиться для граждан в возрасте с 19 до 30 лет. С 2025 года начнут призывать лиц, достигших 20 лет, а с 2026 — граждан в возрасте 21 года.
При этом законопроект даст возможность прохождения военной службы гражданам 18 лет даже после вступления изменений в силу. Также лица в возрасте от 27 до 30 лет, которые пребывают в запасе, и не прошедшие службу по призыву без законных оснований, могут отслужить, если у них есть такое желание.
Какие плюсы от повышения призывного возраста
- Повышение призывного возраста позволит исключить явку школьников и студентов в военные комиссариаты для предоставления отсрочки и медицинского обследования.
- Изменения также позволят сократить федеральные расходы на проведение медобследования призывников, которые получают высшее или среднее образование. Таким образом государство будет экономить более 639 миллионов рублей в год.
- Новый законопроект позволит сократить количество граждан, которых можно отправить на прохождение военной службы и направить на укомплектование войск.
Когда закон вступит в силу
В Госдуме предложили установить дату вступления закона в силу с 1 января 2024 года. Реализация законопроекта не будет требовать признания утратившими силу поправок, приостановлений, а также принятия других актов законодательства России.
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