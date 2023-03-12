12 марта 2023

Курганская ГИБДД предупредила водителей об ухудшении погодных условий

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганская ГИБДД предупреждает водителей о плохих дорожных условиях Фото:

В Госавтоинспекции Курганской области предупредили водителей об ухудшении дорожных условий из-за непогоды. Сообщение появилось на сайте УГИБДД области.

«14 и 15 марта 2023 года, в Зауралье прогнозируется выпадение осадков в виде дождя и обильного снегопада. <…> Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют водителям отказаться от выездов за пределы населенных пунктов», — рассказали в полиции. Уточняется, что на дорогах может сложиться непростая ситуация из-за метели и похолодания.

Сильный снег с метелями может привести к гололедице и заносам на дорогах. Осадки будут сопровождаться падением температуры до — 13°С.

Водителям следует соблюдать скоростной режим. Неопытным водителям лучше воздержаться от поездок. «Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции», — добавили в УГИБДД.

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В Госавтоинспекции Курганской области предупредили водителей об ухудшении дорожных условий из-за непогоды. Сообщение появилось на сайте УГИБДД области. «14 и 15 марта 2023 года, в Зауралье прогнозируется выпадение осадков в виде дождя и обильного снегопада. <…> Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют водителям отказаться от выездов за пределы населенных пунктов», — рассказали в полиции. Уточняется, что на дорогах может сложиться непростая ситуация из-за метели и похолодания. Сильный снег с метелями может привести к гололедице и заносам на дорогах. Осадки будут сопровождаться падением температуры до — 13°С. Водителям следует соблюдать скоростной режим. Неопытным водителям лучше воздержаться от поездок. «Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции», — добавили в УГИБДД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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