Курганская ГИБДД предупредила водителей об ухудшении погодных условий

Курганская ГИБДД предупреждает водителей о плохих дорожных условиях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Госавтоинспекции Курганской области предупредили водителей об ухудшении дорожных условий из-за непогоды. Сообщение появилось на сайте УГИБДД области.

«14 и 15 марта 2023 года, в Зауралье прогнозируется выпадение осадков в виде дождя и обильного снегопада. <…> Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют водителям отказаться от выездов за пределы населенных пунктов», — рассказали в полиции. Уточняется, что на дорогах может сложиться непростая ситуация из-за метели и похолодания.

Сильный снег с метелями может привести к гололедице и заносам на дорогах. Осадки будут сопровождаться падением температуры до — 13°С.

Водителям следует соблюдать скоростной режим. Неопытным водителям лучше воздержаться от поездок. «Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции», — добавили в УГИБДД.