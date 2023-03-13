Путин обозначил, как Россия будет помогать другим странам

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Концепцию государственной политики РФ в сфере содействия международному развитию. Согласно нему, Россия не будет навязывать свои политические условия при оказании помощи развивающимся странам.
«Принципами политики РФ в сфере содействия международному развитию: направленность на укрепление государствами-получателями помощи собственного потенциала, необходимого для перехода к самодостаточному развитию. Отказ от навязывания политических условий оказания помощи, уважение права получателей помощи на выбор модели развития», — сообщается в документе на официальном
Также Россия будет в своей помощи придерживаться принципов открытости, прозрачности и предсказуемости. Планируется оказывать помощь членам Евразийского экономического союза (ЕАЭС), странам СНГ и другим дружественным государствам.
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