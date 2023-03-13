Путин обозначил, как Россия будет помогать другим странам

Путин отказался навязывать условия при оказании помощи другим государствам
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин отметил, что Россия будет помогать странам СНГ Фото:

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Концепцию государственной политики РФ в сфере содействия международному развитию. Согласно нему, Россия не будет навязывать свои политические условия при оказании помощи развивающимся странам.

«Принципами политики РФ в сфере содействия международному развитию: направленность на укрепление государствами-получателями помощи собственного потенциала, необходимого для перехода к самодостаточному развитию. Отказ от навязывания политических условий оказания помощи, уважение права получателей помощи на выбор модели развития», — сообщается в документе на официальном интернет-портале правовой информации.

Также Россия будет в своей помощи придерживаться принципов открытости, прозрачности и предсказуемости. Планируется оказывать помощь членам Евразийского экономического союза (ЕАЭС), странам СНГ и другим дружественным государствам.

URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Концепцию государственной политики РФ в сфере содействия международному развитию. Согласно нему, Россия не будет навязывать свои политические условия при оказании помощи развивающимся странам. «Принципами политики РФ в сфере содействия международному развитию: направленность на укрепление государствами-получателями помощи собственного потенциала, необходимого для перехода к самодостаточному развитию. Отказ от навязывания политических условий оказания помощи, уважение права получателей помощи на выбор модели развития», — сообщается в документе на официальном интернет-портале правовой информации. Также Россия будет в своей помощи придерживаться принципов открытости, прозрачности и предсказуемости. Планируется оказывать помощь членам Евразийского экономического союза (ЕАЭС), странам СНГ и другим дружественным государствам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...