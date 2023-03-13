Путин обозначил, как Россия будет помогать другим странам

Путин отказался навязывать условия при оказании помощи другим государствам

13 марта 2023 в 19:18 Размер текста - 17 +

Владимир Путин отметил, что Россия будет помогать странам СНГ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Концепцию государственной политики РФ в сфере содействия международному развитию. Согласно нему, Россия не будет навязывать свои политические условия при оказании помощи развивающимся странам. «Принципами политики РФ в сфере содействия международному развитию: направленность на укрепление государствами-получателями помощи собственного потенциала, необходимого для перехода к самодостаточному развитию. Отказ от навязывания политических условий оказания помощи, уважение права получателей помощи на выбор модели развития», — сообщается в документе на официальном интернет-портале правовой информации . Также Россия будет в своей помощи придерживаться принципов открытости, прозрачности и предсказуемости. Планируется оказывать помощь членам Евразийского экономического союза (ЕАЭС), странам СНГ и другим дружественным государствам.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Концепцию государственной политики РФ в сфере содействия международному развитию. Согласно нему, Россия не будет навязывать свои политические условия при оказании помощи развивающимся странам. «Принципами политики РФ в сфере содействия международному развитию: направленность на укрепление государствами-получателями помощи собственного потенциала, необходимого для перехода к самодостаточному развитию. Отказ от навязывания политических условий оказания помощи, уважение права получателей помощи на выбор модели развития», — сообщается в документе на официальном интернет-портале правовой информации. Также Россия будет в своей помощи придерживаться принципов открытости, прозрачности и предсказуемости. Планируется оказывать помощь членам Евразийского экономического союза (ЕАЭС), странам СНГ и другим дружественным государствам.