Бригада ВСУ «Эдельвейс» заявила о нехватке боеприпасов под Артемовском

13 марта 2023 в 19:32 Размер текста - 17 +

ВСУ страдают от нехватки боеприпасов под Бахмутом Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) нуждаются в поставках оружия и боеприпасов под Артемовском (Бахмутом). Об этом заявил начальник пресс-службы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» Никита Шандыба. «На нашей линии обороны необходимо больше боеприпасов и вооружения, чтобы держать оборону, это самое главное», — сказал Никита Шандыба в эфире телеканала «Рада». По его словам, бойцы подразделения «Эдельвейс» воюют уже десятый месяц без всякой ротации. Ранее СМИ написали, что ВСУ несут большие потери в Бахмуте из-за того, что мощены дороги не пригодны для перевозки боеприпасов. Также на грунтовых дорогах очень плохая проходимость. Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин в качестве основных целей спецоперации обозначил демилитаризацию и денацификацию украинской территории, а также защиту мирного населения Донбасса.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нуждаются в поставках оружия и боеприпасов под Артемовском (Бахмутом). Об этом заявил начальник пресс-службы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» Никита Шандыба. «На нашей линии обороны необходимо больше боеприпасов и вооружения, чтобы держать оборону, это самое главное», — сказал Никита Шандыба в эфире телеканала «Рада». По его словам, бойцы подразделения «Эдельвейс» воюют уже десятый месяц без всякой ротации. Ранее СМИ написали, что ВСУ несут большие потери в Бахмуте из-за того, что мощены дороги не пригодны для перевозки боеприпасов. Также на грунтовых дорогах очень плохая проходимость. Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин в качестве основных целей спецоперации обозначил демилитаризацию и денацификацию украинской территории, а также защиту мирного населения Донбасса.