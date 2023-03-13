Бригада ВСУ «Эдельвейс» заявила о нехватке боеприпасов под Артемовском

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
ВСУ страдают от нехватки боеприпасов под Бахмутом Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нуждаются в поставках оружия и боеприпасов под Артемовском (Бахмутом). Об этом заявил начальник пресс-службы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» Никита Шандыба.

«На нашей линии обороны необходимо больше боеприпасов и вооружения, чтобы держать оборону, это самое главное», — сказал Никита Шандыба в эфире телеканала «Рада». По его словам, бойцы подразделения «Эдельвейс» воюют уже десятый месяц без всякой ротации.

Ранее СМИ написали, что ВСУ несут большие потери в Бахмуте из-за того, что мощены дороги не пригодны для перевозки боеприпасов. Также на грунтовых дорогах очень плохая проходимость.

Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин в качестве основных целей спецоперации обозначил демилитаризацию и денацификацию украинской территории, а также защиту мирного населения Донбасса.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нуждаются в поставках оружия и боеприпасов под Артемовском (Бахмутом). Об этом заявил начальник пресс-службы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» Никита Шандыба. «На нашей линии обороны необходимо больше боеприпасов и вооружения, чтобы держать оборону, это самое главное», — сказал Никита Шандыба в эфире телеканала «Рада». По его словам, бойцы подразделения «Эдельвейс» воюют уже десятый месяц без всякой ротации. Ранее СМИ написали, что ВСУ несут большие потери в Бахмуте из-за того, что мощены дороги не пригодны для перевозки боеприпасов. Также на грунтовых дорогах очень плохая проходимость. Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин в качестве основных целей спецоперации обозначил демилитаризацию и денацификацию украинской территории, а также защиту мирного населения Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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