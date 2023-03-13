Из психбольницы Свердловской области сбежал опасный преступник

Силовики прочесывают места, где может скрываться рецидивист Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Лесном (Свердловская область) из психиатрической больницы сбежал мужчина, жестоко избивший местного жителя. На поиски беглеца брошены группы полиции, которые прочесывают местность и опрашивают очевидцев, сообщили источник URA.RU, знакомый с ходом поисков.

«Мужчина, не так давно помещенный на лечение, неожиданно для всех сбежал. Это произошло во время прогулки. Когда наблюдавшие за ним отвернулись, он успел ушмыгнуть. Теперь не совсем понятно, где его искать, потому что он мог спрятаться сейчас где угодно, и сидеть там, пока кто-то случайно не наткнется. Конечно, мобилизовали все силы и, надеюсь, сотрудники быстро справятся с поисками», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, на поиски брошено несколько групп силовиков, перед которыми поставлена задача как можно быстрее вернуть рецидивиста к месту лечения. Силовики прочесывают места массового скопления людей, где мог оказаться мужчина, опрашивают прохожих, чтобы выяснить приблизительный путь рецидивиста. «Особое внимание уделяется лесному району и тем местам, где можно скрыться, оставшись незамеченным», — рассказал инсайдер, отметив, что силовики работают по линии железнодорожного и автобусного транспорта. Кроме этого, опрашиваются знакомые рецидивиста и работники медучреждения, в которое мужчинам был направлен на лечение.

URA.RU обратилось к главе пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерию Горелых. «По предварительным данным, ранее судимый за тяжкие преступления гражданин, подозреваемый рецидиве, к большому сожалению, и ранее отбывал наказание не в местах лишения свободы, а в психбольнице закрытого типа Екатеринбурга, откуда освободился в 2018 году. Сегодня он вышел на территорию прогулочного дворика и через забор ретировался в неизвестном направлении. Личный состав оперативных служб местной полиции проводит комплекс мероприятий, направленных на установление его местонахождения. Сыщики отрабатывают круг связей, авто- и железнодорожные вокзалы», — отметил полковник Горелых.

Он попросил помочь в поисках тех, кто мог видеть беглеца. Такие люди могут позвонить дежурному ОВД или набрать по телефону «02».