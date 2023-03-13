Россия пошла навстречу ООН в вопросе зерновой сделки

Россия не возражает против продления зерновой сделки на 60 дней. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин по итогам встречи с представителями ООН по вопросу зерновой сделки в Женеве. Действующее соглашение по продовольственной инициативе заканчивается 18 марта.
«Россия не возражает против очередного продления „Черноморской инициативы“ после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней», — сказал Сергей Вершинин в ходе общения с журналистами. Он отметил, что переговоры с ООН были подробными, непростыми и откровенными. Представитель МИД РФ также добавил, что дальнейшая позиция российской стороны по зерновой сделки будет зависеть от прогресса по нормализации сельхозэкспорта страны.
Ранее Генсек ООН призвал продлить зерновую сделку России и Украины. Он отмечал важность этого соглашения для продовольственной безопасности в мире, а также призывал сохранить условия для беспрепятственного экспорта зерна.
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