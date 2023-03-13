Россия пошла навстречу ООН в вопросе зерновой сделки

МИД РФ: Россия не возражает против продления зерновой сделки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Погрузка зерна в Ростовском порту. Ростов на Дону, терминал, пшеница, зерно, погрузка, порт, судно
РФ не против продления зерновой сделки Фото:
новость из сюжета
Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Россия не возражает против продления зерновой сделки на 60 дней. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин по итогам встречи с представителями ООН по вопросу зерновой сделки в Женеве. Действующее соглашение по продовольственной инициативе заканчивается 18 марта.

«Россия не возражает против очередного продления „Черноморской инициативы“ после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней», — сказал Сергей Вершинин в ходе общения с журналистами. Он отметил, что переговоры с ООН были подробными, непростыми и откровенными. Представитель МИД РФ также добавил, что дальнейшая позиция российской стороны по зерновой сделки будет зависеть от прогресса по нормализации сельхозэкспорта страны.

Ранее Генсек ООН призвал продлить зерновую сделку России и Украины. Он отмечал важность этого соглашения для продовольственной безопасности в мире, а также призывал сохранить условия для беспрепятственного экспорта зерна.

URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!

Россия не возражает против продления зерновой сделки на 60 дней. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин по итогам встречи с представителями ООН по вопросу зерновой сделки в Женеве. Действующее соглашение по продовольственной инициативе заканчивается 18 марта. «Россия не возражает против очередного продления „Черноморской инициативы“ после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней», — сказал Сергей Вершинин в ходе общения с журналистами. Он отметил, что переговоры с ООН были подробными, непростыми и откровенными. Представитель МИД РФ также добавил, что дальнейшая позиция российской стороны по зерновой сделки будет зависеть от прогресса по нормализации сельхозэкспорта страны. Ранее Генсек ООН призвал продлить зерновую сделку России и Украины. Он отмечал важность этого соглашения для продовольственной безопасности в мире, а также призывал сохранить условия для беспрепятственного экспорта зерна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...