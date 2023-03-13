Россия пошла навстречу ООН в вопросе зерновой сделки

МИД РФ: Россия не возражает против продления зерновой сделки

13 марта 2023 в 21:09 Размер текста - 17 +

РФ не против продления зерновой сделки Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Россия не возражает против продления зерновой сделки на 60 дней. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин по итогам встречи с представителями ООН по вопросу зерновой сделки в Женеве. Действующее соглашение по продовольственной инициативе заканчивается 18 марта. «Россия не возражает против очередного продления „Черноморской инициативы“ после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней», — сказал Сергей Вершинин в ходе общения с журналистами. Он отметил, что переговоры с ООН были подробными, непростыми и откровенными. Представитель МИД РФ также добавил, что дальнейшая позиция российской стороны по зерновой сделки будет зависеть от прогресса по нормализации сельхозэкспорта страны. Ранее Генсек ООН призвал продлить зерновую сделку России и Украины. Он отмечал важность этого соглашения для продовольственной безопасности в мире, а также призывал сохранить условия для беспрепятственного экспорта зерна.

Россия не возражает против продления зерновой сделки на 60 дней. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин по итогам встречи с представителями ООН по вопросу зерновой сделки в Женеве. Действующее соглашение по продовольственной инициативе заканчивается 18 марта. «Россия не возражает против очередного продления „Черноморской инициативы“ после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней», — сказал Сергей Вершинин в ходе общения с журналистами. Он отметил, что переговоры с ООН были подробными, непростыми и откровенными. Представитель МИД РФ также добавил, что дальнейшая позиция российской стороны по зерновой сделки будет зависеть от прогресса по нормализации сельхозэкспорта страны. Ранее Генсек ООН призвал продлить зерновую сделку России и Украины. Он отмечал важность этого соглашения для продовольственной безопасности в мире, а также призывал сохранить условия для беспрепятственного экспорта зерна.