12 марта 2023
11 марта 2023
10 марта 2023

Артюхов поздравил команду волейболистов с первой победой в финале Молодежной лиги

© Служба новостей «URA.RU»
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Послание президента. Москва, портрет, артюхов дмитрий
Артюхов пожелал спортсменам дальнейших побед Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил волейбольную команду «Факел» с победой в первом матче финала Молодежной лиги над соперниками из Нижнего Новгорода. Соответствующий пост глава региона опубликовал на своей странице в telegram-канале.

«Первый матч финала и первая победа. Наши парни обыграли команду из Нижнего Новгорода со счетом 3:1. Поздравляю молодежный „Факел“, так держать!» — говорится в сообщении.

Игра проходила в Новом Уренгое. Всего в борьбе за медали команда из ЯНАО сыграет в финале с пятью командами.

Ранее URA.RU сообщало, что чиновники в ЯНАО примут участие в благотворительном турнире по волейболу «Кубок Губернатора ЯНАО», который направлен на помощь тяжелобольным детям. Мероприятие проводится ежегодно. Собранные средства передаются в благотворительный фонд «Ямине».

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил волейбольную команду «Факел» с победой в первом матче финала Молодежной лиги над соперниками из Нижнего Новгорода. Соответствующий пост глава региона опубликовал на своей странице в telegram-канале. «Первый матч финала и первая победа. Наши парни обыграли команду из Нижнего Новгорода со счетом 3:1. Поздравляю молодежный „Факел“, так держать!» — говорится в сообщении. Игра проходила в Новом Уренгое. Всего в борьбе за медали команда из ЯНАО сыграет в финале с пятью командами. Ранее URA.RU сообщало, что чиновники в ЯНАО примут участие в благотворительном турнире по волейболу «Кубок Губернатора ЯНАО», который направлен на помощь тяжелобольным детям. Мероприятие проводится ежегодно. Собранные средства передаются в благотворительный фонд «Ямине».
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