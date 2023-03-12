Артюхов поздравил команду волейболистов с первой победой в финале Молодежной лиги

Артюхов пожелал спортсменам дальнейших побед Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил волейбольную команду «Факел» с победой в первом матче финала Молодежной лиги над соперниками из Нижнего Новгорода. Соответствующий пост глава региона опубликовал на своей странице в telegram-канале.

«Первый матч финала и первая победа. Наши парни обыграли команду из Нижнего Новгорода со счетом 3:1. Поздравляю молодежный „Факел“, так держать!» — говорится в сообщении.

Игра проходила в Новом Уренгое. Всего в борьбе за медали команда из ЯНАО сыграет в финале с пятью командами.

Ранее URA.RU сообщало, что чиновники в ЯНАО примут участие в благотворительном турнире по волейболу «Кубок Губернатора ЯНАО», который направлен на помощь тяжелобольным детям. Мероприятие проводится ежегодно. Собранные средства передаются в благотворительный фонд «Ямине».