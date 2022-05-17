Швеция сделала важный шаг по вступлению в НАТО

17 мая 2022 в 12:58 Размер текста - 17 +

Швеция подписала заявку на членство в альянс Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление в НАТО. Об этом сообщило представительство страны в альянсе. «Посол Швеции в НАТО в Брюсселе в ближайшие дни представит шведскую заявку генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу. Это необходимо сделать одновременно с подачей заявки Финляндией», — передает Sveriges Radio. Ранее Швеция и Финляндии заявили о желании вступить в НАТО. Они объяснили свое решение тем, что членство в альянсе повысит их уровень безопасности. При этом Турция выступила против принятия стран в альянс, пишет RT. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление в НАТО. Об этом сообщило представительство страны в альянсе. «Посол Швеции в НАТО в Брюсселе в ближайшие дни представит шведскую заявку генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу. Это необходимо сделать одновременно с подачей заявки Финляндией», — передает Sveriges Radio. Ранее Швеция и Финляндии заявили о желании вступить в НАТО. Они объяснили свое решение тем, что членство в альянсе повысит их уровень безопасности. При этом Турция выступила против принятия стран в альянс, пишет RT.