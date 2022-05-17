Швеция сделала важный шаг по вступлению в НАТО

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Несанкционированная акция «Цепь солидарности» в день Святого Валентина вдоль улицы Старый Арбат. Москва, нато, протестующие, протест, белая ленточка, доллары, nato, белая лента
Швеция подписала заявку на членство в альянс Фото:

Глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление в НАТО. Об этом сообщило представительство страны в альянсе.

«Посол Швеции в НАТО в Брюсселе в ближайшие дни представит шведскую заявку генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу. Это необходимо сделать одновременно с подачей заявки Финляндией», — передает Sveriges Radio.

Ранее Швеция и Финляндии заявили о желании вступить в НАТО. Они объяснили свое решение тем, что членство в альянсе повысит их уровень безопасности. При этом Турция выступила против принятия стран в альянс, пишет RT.

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Глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление в НАТО. Об этом сообщило представительство страны в альянсе. «Посол Швеции в НАТО в Брюсселе в ближайшие дни представит шведскую заявку генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу. Это необходимо сделать одновременно с подачей заявки Финляндией», — передает Sveriges Radio. Ранее Швеция и Финляндии заявили о желании вступить в НАТО. Они объяснили свое решение тем, что членство в альянсе повысит их уровень безопасности. При этом Турция выступила против принятия стран в альянс, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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