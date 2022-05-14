Путин предостерег власти Финляндии от вступления в НАТО

14 мая 2022 в 17:05 Размер текста - 17 +

У Финляндии нет фактических причин для вступления в НАТО, считает Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора заявил президенту Финляндии Саули Ниинисте, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, сообщает пресс-служба Кремля. Финляндия должна воздержаться от вступления в НАТО, так как безопасности страны ничего не угрожает, считает российский лидер. «Отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. Такое изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер», — приводит тезисы российского лидера официальный сайт президента России. Ранее лидеры Финляндии и РФ провели телефонный разговор по поводу вступления страны в Североатлантический альянс. О том, что Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО уже на следующей неделе, сообщал глава МИД страны. Таким образом Финляндия намерена нарастить военный потенциал, считают политологи. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора заявил президенту Финляндии Саули Ниинисте, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, сообщает пресс-служба Кремля. Финляндия должна воздержаться от вступления в НАТО, так как безопасности страны ничего не угрожает, считает российский лидер. «Отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. Такое изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер», — приводит тезисы российского лидера официальный сайт президента России. Ранее лидеры Финляндии и РФ провели телефонный разговор по поводу вступления страны в Североатлантический альянс. О том, что Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО уже на следующей неделе, сообщал глава МИД страны. Таким образом Финляндия намерена нарастить военный потенциал, считают политологи.