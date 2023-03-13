«Уралкалий» выплатил более миллиарда рублей дивидендов по биржевым облигациям

ПАО «Уралкалий» (Березники, Пермский край) выплатило дивиденды за полгода по биржевым облигациям на сумму более миллиарда рублей. Соответствующий отчет опубликован на сайте центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ).
«ПАО „Уралкалий“, выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента. Вид ценных бумаг — биржевые облигации серии БО-06-Р, общее количество — 30 миллионов. Размер выплаченных доходов в период с 30.08.2022 по 28.02.2023 составляет 1 024 800 000 рублей по всем биржевым облигациям», — указано в отчете.
Выплата произведена денежными средствами в рублях РФ в безналичном порядке. Доля исполненной обязанности по выплате доходов по ценным бумагам эмитента составляет 100%.
ПАО «Уралкалий» является одним из ведущих производителей калийно-магниевых солей в мире. Производственные мощности компании расположены в Березниках и Соликамске. В 2021 году предприятие получило чистую прибыль в размере более 129 млрд рублей.
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