13 марта 2023

«Уралкалий» выплатил более миллиарда рублей дивидендов по биржевым облигациям

© Служба новостей «URA.RU»
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Дивиденды были начислены за полугодовой период Фото:

ПАО «Уралкалий» (Березники, Пермский край) выплатило дивиденды за полгода по биржевым облигациям на сумму более миллиарда рублей. Соответствующий отчет опубликован на сайте центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ).

«ПАО „Уралкалий“, выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента. Вид ценных бумаг — биржевые облигации серии БО-06-Р, общее количество — 30 миллионов. Размер выплаченных доходов в период с 30.08.2022 по 28.02.2023 составляет 1 024 800 000 рублей по всем биржевым облигациям», — указано в отчете.

Выплата произведена денежными средствами в рублях РФ в безналичном порядке. Доля исполненной обязанности по выплате доходов по ценным бумагам эмитента составляет 100%.

ПАО «Уралкалий» является одним из ведущих производителей калийно-магниевых солей в мире. Производственные мощности компании расположены в Березниках и Соликамске. В 2021 году предприятие получило чистую прибыль в размере более 129 млрд рублей.

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ПАО «Уралкалий» (Березники, Пермский край) выплатило дивиденды за полгода по биржевым облигациям на сумму более миллиарда рублей. Соответствующий отчет опубликован на сайте центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ). «ПАО „Уралкалий“, выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента. Вид ценных бумаг — биржевые облигации серии БО-06-Р, общее количество — 30 миллионов. Размер выплаченных доходов в период с 30.08.2022 по 28.02.2023 составляет 1 024 800 000 рублей по всем биржевым облигациям», — указано в отчете. Выплата произведена денежными средствами в рублях РФ в безналичном порядке. Доля исполненной обязанности по выплате доходов по ценным бумагам эмитента составляет 100%. ПАО «Уралкалий» является одним из ведущих производителей калийно-магниевых солей в мире. Производственные мощности компании расположены в Березниках и Соликамске. В 2021 году предприятие получило чистую прибыль в размере более 129 млрд рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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