Губернатор Флориды призвал Байдена заниматься своей страной, а не Украиной

14 марта 2023 в 08:18 Размер текста - 17 +

Рон Десантис сообщил о множестве проблем внутри США, которые имеют приоритет перед помощью Украине Фото: Официальный сайт президента Украины У США есть более важные проблемы, чем оказание помощи в украинском конфликте. С такой позицией выступил губернатор Флориды Рон Десантис. Он обратил внимание на то, что в Америке не обеспечена безопасность границ, а также плохо налажены процессы производства вооружения. «Мы не можем отдавать приоритет вмешательству в эскалацию конфликта за рубежом, а не защите нашей собственной родины, тем более что десятки тысяч американцев ежегодно гибнут от наркотиков, контрабандно ввозимых через нашу открытую границу, а наши арсеналы оружия, имеющие решающее значение для нашей собственной безопасности, быстро истощаются», — заявил Рон Десантис. Его мнение озвучил журналист Fox News Такер Карлсон. Десантис раскритиковал позицию президента США Джо Байдена, что помогать Украине необходимо «столько, сколько потребуется». Страны Запада оказывают военную помощь Киеву с начала украинского конфликта. США занимают лидирующую позицию по объемам предоставленной Украине помощи, включая финансовую поддержку и передачу вооружения. За ограничение поддержки выступает республиканская партия США, в частности, по их инициативе планируют ввести систему отчетности о предоставленных Украине средствах. Эксперты отмечают истощение запасов американского вооружения, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У США есть более важные проблемы, чем оказание помощи в украинском конфликте. С такой позицией выступил губернатор Флориды Рон Десантис. Он обратил внимание на то, что в Америке не обеспечена безопасность границ, а также плохо налажены процессы производства вооружения. «Мы не можем отдавать приоритет вмешательству в эскалацию конфликта за рубежом, а не защите нашей собственной родины, тем более что десятки тысяч американцев ежегодно гибнут от наркотиков, контрабандно ввозимых через нашу открытую границу, а наши арсеналы оружия, имеющие решающее значение для нашей собственной безопасности, быстро истощаются», — заявил Рон Десантис. Его мнение озвучил журналист Fox News Такер Карлсон. Десантис раскритиковал позицию президента США Джо Байдена, что помогать Украине необходимо «столько, сколько потребуется». Страны Запада оказывают военную помощь Киеву с начала украинского конфликта. США занимают лидирующую позицию по объемам предоставленной Украине помощи, включая финансовую поддержку и передачу вооружения. За ограничение поддержки выступает республиканская партия США, в частности, по их инициативе планируют ввести систему отчетности о предоставленных Украине средствах. Эксперты отмечают истощение запасов американского вооружения, передает RT.