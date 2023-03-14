112: Розенбаума госпитализировали из-за тромба

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Нейрохирургическая операция по восстановлению периферических нервов руки в Городской клинической больнице № 40. Екатеринбург, госпиталь, операционная, капельница, лечение, медицина, обследование, клиника, больница
Александра Розенбаума госпитализировали в Красноярске Фото:

Российский музыкант Александр Розенбаум госпитализирован в Красноярске. Причиной стал тромб в ноге артиста.

«Музыкант пожаловался на боли в ноге, в ходе обследования был обнаружен тромб. Медики приняли решение об экстренной операции», — сообщает telegram-канал 112. Уточняется, что операция прошла успешно, Розенбаум останется под наблюдением специалистов в ближайшее время.

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Российский музыкант Александр Розенбаум госпитализирован в Красноярске. Причиной стал тромб в ноге артиста. «Музыкант пожаловался на боли в ноге, в ходе обследования был обнаружен тромб. Медики приняли решение об экстренной операции», — сообщает telegram-канал 112. Уточняется, что операция прошла успешно, Розенбаум останется под наблюдением специалистов в ближайшее время.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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