112: Розенбаума госпитализировали из-за тромба

Александра Розенбаума госпитализировали в Красноярске
Российский музыкант Александр Розенбаум госпитализирован в Красноярске. Причиной стал тромб в ноге артиста.
«Музыкант пожаловался на боли в ноге, в ходе обследования был обнаружен тромб. Медики приняли решение об экстренной операции», — сообщает telegram-канал 112. Уточняется, что операция прошла успешно, Розенбаум останется под наблюдением специалистов в ближайшее время.
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