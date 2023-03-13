Заместителя свердловского мэра уволили из-за снежного коллапса в городе

14 марта 2023 в 11:18 Размер текста - 17 +

Дмитрия Рязанова уволили из-за ненадлежащей организации уборки улиц Красноуфимска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Красноуфимска (Свердловская область) Михаил Конев принял решение о снятии с должности первого заместителя, зама по ЖКХ Дмитрия Рязанова. Причина — ненадлежащая организация уборки улиц от снега. В пресс-службе главы города журналисту URA.RU заявили, что, пока мэр находился в командировке по проекту ледового дворца, местные жители писали ему в личные сообщения о том, что плохая уборка улиц усложняет им жизнь. «На время отсутствия исполняющим обязанности главы был назначен первый заместитель — заместитель по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Рязанов. Он не справился со своими обязанностями. В связи с этим глава города Михаил Конев принял решение о снятии Рязанова с должности первого заместителя», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что замглавы Железнодорожного района Екатеринбурга Александр Злобин был уволен после представления прокуратуры в адрес мэра Алексея Орлова. Злобин тогда истинную причину своего ухода называть не стал.

Глава Красноуфимска (Свердловская область) Михаил Конев принял решение о снятии с должности первого заместителя, зама по ЖКХ Дмитрия Рязанова. Причина — ненадлежащая организация уборки улиц от снега. В пресс-службе главы города журналисту URA.RU заявили, что, пока мэр находился в командировке по проекту ледового дворца, местные жители писали ему в личные сообщения о том, что плохая уборка улиц усложняет им жизнь. «На время отсутствия исполняющим обязанности главы был назначен первый заместитель — заместитель по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Рязанов. Он не справился со своими обязанностями. В связи с этим глава города Михаил Конев принял решение о снятии Рязанова с должности первого заместителя», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что замглавы Железнодорожного района Екатеринбурга Александр Злобин был уволен после представления прокуратуры в адрес мэра Алексея Орлова. Злобин тогда истинную причину своего ухода называть не стал.