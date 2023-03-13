13 марта 2023

Заместителя свердловского мэра уволили из-за снежного коллапса в городе

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс- конференция в департаменте образования. Курган , пустое кресло, пустой кабинет
Дмитрия Рязанова уволили из-за ненадлежащей организации уборки улиц Красноуфимска Фото:

Глава Красноуфимска (Свердловская область) Михаил Конев принял решение о снятии с должности первого заместителя, зама по ЖКХ Дмитрия Рязанова. Причина — ненадлежащая организация уборки улиц от снега. В пресс-службе главы города журналисту URA.RU заявили, что, пока мэр находился в командировке по проекту ледового дворца, местные жители писали ему в личные сообщения о том, что плохая уборка улиц усложняет им жизнь.

«На время отсутствия исполняющим обязанности главы был назначен первый заместитель — заместитель по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Рязанов. Он не справился со своими обязанностями. В связи с этим глава города Михаил Конев принял решение о снятии Рязанова с должности первого заместителя», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что замглавы Железнодорожного района Екатеринбурга Александр Злобин был уволен после представления прокуратуры в адрес мэра Алексея Орлова. Злобин тогда истинную причину своего ухода называть не стал.

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Глава Красноуфимска (Свердловская область) Михаил Конев принял решение о снятии с должности первого заместителя, зама по ЖКХ Дмитрия Рязанова. Причина — ненадлежащая организация уборки улиц от снега. В пресс-службе главы города журналисту URA.RU заявили, что, пока мэр находился в командировке по проекту ледового дворца, местные жители писали ему в личные сообщения о том, что плохая уборка улиц усложняет им жизнь. «На время отсутствия исполняющим обязанности главы был назначен первый заместитель — заместитель по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Рязанов. Он не справился со своими обязанностями. В связи с этим глава города Михаил Конев принял решение о снятии Рязанова с должности первого заместителя», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что замглавы Железнодорожного района Екатеринбурга Александр Злобин был уволен после представления прокуратуры в адрес мэра Алексея Орлова. Злобин тогда истинную причину своего ухода называть не стал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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