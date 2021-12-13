13 декабря 2021

Зама префекта Екатеринбурга уволили по просьбе прокуратуры к мэру. Инсайд URA.RU подтвердился

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Первое заседание депутатов восьмого созыва Законодательного собрания СО. Екатеринбург , орлов алексей
Скандал с участием чиновника дошел до главы города Фото:

Замглавы Железнодорожного района Екатеринбурга Александр Злобин был уволен после представления прокуратуры в адрес мэра Алексея Орлова. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, подтвердив таким образом инсайд URA.RU.

Накануне агентство со ссылкой на источники рассказало, что Злобин потерял место во власти в ноябре. Причиной его увольнения, по словам собеседников во власти, было то, что компания «Автопрофи», где его сын Егор является соучредителем (размер доли — 14%), победила в одном из недавних аукционов на размещение объектов нестационарной торговли. Сам Злобин утверждал, что это неправда.

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Источник: замглавы района Екатеринбурга погорел на бизнесе сына

В прокуратуре уточнили: «В период с 2019 года по 2021 год между администрацией Железнодорожного района и юридическим лицом заключено 7 договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории района. Учредителем юридического лица выступил близкий родственник на тот момент заместителя главы администрации Железнодорожного района». Отмечается также, что Злобин и его начальство не уведомили о наличии конфликта интересов.

«Прокуратура внесла представление главе Екатеринбурга об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции. В ходе рассмотрения представления прокуратуры трудовой договор с заместителем главы администрации района был прекращен по соглашению сторон», — заключили в прокуратуре.

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Замглавы Железнодорожного района Екатеринбурга Александр Злобин был уволен после представления прокуратуры в адрес мэра Алексея Орлова. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, подтвердив таким образом инсайд URA.RU. Накануне агентство со ссылкой на источники рассказало, что Злобин потерял место во власти в ноябре. Причиной его увольнения, по словам собеседников во власти, было то, что компания «Автопрофи», где его сын Егор является соучредителем (размер доли — 14%), победила в одном из недавних аукционов на размещение объектов нестационарной торговли. Сам Злобин утверждал, что это неправда. В прокуратуре уточнили: «В период с 2019 года по 2021 год между администрацией Железнодорожного района и юридическим лицом заключено 7 договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории района. Учредителем юридического лица выступил близкий родственник на тот момент заместителя главы администрации Железнодорожного района». Отмечается также, что Злобин и его начальство не уведомили о наличии конфликта интересов. «Прокуратура внесла представление главе Екатеринбурга об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции. В ходе рассмотрения представления прокуратуры трудовой договор с заместителем главы администрации района был прекращен по соглашению сторон», — заключили в прокуратуре.
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