В Тюмени осужден мужчина, который жестоко изувечил собственную собаку

Александр Шабанов признан виновным в жестоком обращении с животными Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Ленинский суд Тюмени приговорил Александра Шабанова, изувечившего собственную собаку, к исправительным работам сроком на один год. Об этом из зала судебных заседаний сообщает журналист URA.RU.

«Прокуратура запрашивала наказание в виде исправительных работ сроком на год. Адвокат — штраф в 50 тысяч рублей. В результате суд приговорил Шабанова к исправительным работам на год», — сообщает журналист агентства.

В январе 2023 года Александр Шабанов, находясь у себя к квартире, в ответ на агрессивное поведение собаки нанес ей четыре удара топором. Животное получило переломы скулы и лобной кости, а также травмы глаза и века. Хозяин упаковал собаку в пакеты и выбросил в мусорный бак возле дома. Там ее обнаружили прохожие и передали в ветеринарную клинику. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи животное удалось спасти.

Преступление было совершено 13 января 2023 года. На следующий день мужчина пришел в полицию и написал явку с повинной. Дело рассматривалось в особом порядке без исследования доказательств, поскольку подсудимый признал вину. В суде мужчина заявил, что переводил деньги на лечение собаки, а также покупал пеленки и корм, которые отвозил в клинику.

Мужчина обвинялся по ч.1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его увечье). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на три года. Минимальное — штраф. В зале суда Шабанов не смог объяснить свой поступок, но заявил, что раскаивается в содеянном. Адвокат от комментариев отказался, подсудимый тоже.