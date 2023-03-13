Челябинцы отправили партию оружейной химии в Армению

Челябинцы отгрузили первую партию оружейной химии в Ереван Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компания Ultman из Челябинска отгрузила первую партию оружейных кремов и масел в Армению. Как URA.RU сообщил директор Андрей Тейбус, часть отправленной продукции будет продаваться в инновационной упаковке.

«В Армению доставлены масла, гели и паста — основная продукцию для чистки оружия. Высокопроникающие масла там будут продаваться не в бутылках, а в баллонах», — уточнил URA.RU Тейбус.

Продукт в инновационной упаковке протестирован для российского рынка, но впервые окажется на прилавках Еревана в Армении. Это обеспечит удобство для пользователей некоторых видов оружия, например, карабинов «ВАЛ».

Среди зарубежных партнеров у компании Ultman также есть опыт работы с предприятием в Казахстане. Основным челябинцы для себя считают рынок России. Однако страны СНГ также представляют интерес. Именно поэтому Тейбус в марте принял участие в визите делегации бизнесменов в Таджикистан.