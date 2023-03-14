Во власти Екатеринбурга начался передел, грозящий конфликтами в окружении мэра

Главная интрига — как изменится соотношение сил среди заместителей Орлова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вице-мэр Екатеринбурга Марина Фадеева (управделами) инициировала масштабную реорганизацию во власти. В ближайшее время большинство комитетов и управлений мэрии сделают департаментами. Начальная цель — уравнять подразделения, их начальников и, соответственно, зарплаты.

«Почему, например, транспортный — комитет, а информатизации — департамент? Задачи у них одинаково важные» — объясняют логику в горадминистрации.

Но в процессе кое-что поменялось. Самые «хищные» заместители мэра Алексея Орлова используют реорганизацию для перераспределения полномочий, пытаются забрать у коллег финансовоемкие направления. Или уволить неугодных руководителей (ведь реорганизация — отличный формальный повод).

И теперь Фадеевой приходится экстренно пресекать интриги, возвращать реформу под контроль. Чтобы по итогам усилиться, а не стать виновником конфликтов.