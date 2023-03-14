Во власти Екатеринбурга начался передел, грозящий конфликтами в окружении мэра

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Пресс-конференция главы городе Екатеринбурга Алексея Орлова по итогам работы в 2022 году. Екатеринбург
Главная интрига — как изменится соотношение сил среди заместителей Орлова Фото:

Вице-мэр Екатеринбурга Марина Фадеева (управделами) инициировала масштабную реорганизацию во власти. В ближайшее время большинство комитетов и управлений мэрии сделают департаментами. Начальная цель — уравнять подразделения, их начальников и, соответственно, зарплаты.

«Почему, например, транспортный — комитет, а информатизации — департамент? Задачи у них одинаково важные» — объясняют логику в горадминистрации.

Но в процессе кое-что поменялось. Самые «хищные» заместители мэра Алексея Орлова используют реорганизацию для перераспределения полномочий, пытаются забрать у коллег финансовоемкие направления. Или уволить неугодных руководителей (ведь реорганизация — отличный формальный повод).

И теперь Фадеевой приходится экстренно пресекать интриги, возвращать реформу под контроль. Чтобы по итогам усилиться, а не стать виновником конфликтов.

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Вице-мэр Екатеринбурга Марина Фадеева (управделами) инициировала масштабную реорганизацию во власти. В ближайшее время большинство комитетов и управлений мэрии сделают департаментами. Начальная цель — уравнять подразделения, их начальников и, соответственно, зарплаты. «Почему, например, транспортный — комитет, а информатизации — департамент? Задачи у них одинаково важные» — объясняют логику в горадминистрации. Но в процессе кое-что поменялось. Самые «хищные» заместители мэра Алексея Орлова используют реорганизацию для перераспределения полномочий, пытаются забрать у коллег финансовоемкие направления. Или уволить неугодных руководителей (ведь реорганизация — отличный формальный повод). И теперь Фадеевой приходится экстренно пресекать интриги, возвращать реформу под контроль. Чтобы по итогам усилиться, а не стать виновником конфликтов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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