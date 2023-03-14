Экс-премьер Украины описал будущее страны без Запада

Украина превратится в страну-банкрота, если перестанет получать помощь от Запада. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
«Сейчас все налоги, собираемые государством, идут на военные расходы. Страна деградирует, потому что, если прекратятся вот эти подачки западные, то Украина сразу же автоматически становится банкротом», — написал Азаров в своем telegram-канале. Также политик добавил, что Украине нужно еще десять миллиардов долларов для покрытия дефицита госбюджета.
Ранее американский экономист Рикардо Креспо назвал три слабости Украины, среди которых главной была зависимость от других стран, передает «Царьград». Financial Times сообщала, что Европа готовится к радикальным реформам ради помощи Украине. В издании отметили, что пришло время перевести Украину на экономическую модель военного времени.
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