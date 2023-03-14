На свердловских предприятиях не хватает тысяч сотрудников

Дефицит кадров предприятий Свердловской области вырос до десяти тысяч сотрудников
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на «Уральском заводе специального арматуростроения». Челябинск, промышленность, токарь, инженер, завод, импортозамещение, предприятие, рабочий, производство, индустрия
Предприятия промышленного и оборонно-промышленного комплекса нуждаются сотрудниках Фото:

Предприятия промышленного и оборонно-промышленного комплекса Свердловской области нуждаются в десяти тысячах сотрудников на 2024 год. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделилась руководитель отдела машиностроения и оборонно-промышленного комплекса регионального министерства промышленности и науки Любовь Аникина.

«Потребность в кадрах составляет порядка 6,3 тысячи работников. В целом до 2024 года в промышленность необходимо привлечь около 10 тысяч специалистов. Мы говорим также об увеличении компетенции предприятий», — сказала Любовь Аникина.

Ранее URA.RU писало, что подразделение главного танкового завода в РФ ищет важных специалистов. «Тагилтрансмашпроект» (УВЗ) объявил о поиске инженеров-конструкторов. Сотрудникам обещают жилье в найм, путевки в санатории, частичную компенсацию затрат на еду и другие льготы.

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Предприятия промышленного и оборонно-промышленного комплекса Свердловской области нуждаются в десяти тысячах сотрудников на 2024 год. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделилась руководитель отдела машиностроения и оборонно-промышленного комплекса регионального министерства промышленности и науки Любовь Аникина. «Потребность в кадрах составляет порядка 6,3 тысячи работников. В целом до 2024 года в промышленность необходимо привлечь около 10 тысяч специалистов. Мы говорим также об увеличении компетенции предприятий», — сказала Любовь Аникина. Ранее URA.RU писало, что подразделение главного танкового завода в РФ ищет важных специалистов. «Тагилтрансмашпроект» (УВЗ) объявил о поиске инженеров-конструкторов. Сотрудникам обещают жилье в найм, путевки в санатории, частичную компенсацию затрат на еду и другие льготы.
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