Подразделение главного танкового завода в РФ ищет важных специалистов

«Тагилтрансмашпроект» (УВЗ) объявил о поиске инженеров-конструкторов

Институт «Тагилтрансмашпроект» ищет инженеров-конструкторов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Институт «Тагилтрансмашпроект», который является подразделением «Уралвагонзавода» (входит в концерн УВЗ корпорации «Ростех»), ищет инженеров-конструкторов. Сотрудникам обещают жилье в найм, путевки в санатории, частичную компенсацию затрат на еду и другие льготы, сообщает пресс-служба УВЗ в telegram-канале.

«„Тагилтрансмашпроект“ приглашает на работу инженеров-конструкторов. Преимущества работы на УВЗ: […] зарплата два раза в месяц без задержек, обучение за счет работодателя, санаторно-курортное лечение в здравницах уральского региона, частичная компенсация затрат на питание, скидки на посещение спортобъектов Уралвагонзавода, корпоративные мероприятия, иногородним — жилье в найм», — говорится в описании к вакансии.

На предприятие ждут кандидатов с высшим образованием. На «Уралвагонзавод» требуется много других специалистов, так как предприятие, производящее танки для Министерства обороны РФ, нарастило объемы заказов. По словам источника URA.RU, на УВЗ хотят открыть второй танковый конвейер, но из-за дефицита сотрудников это вряд ли могут сделать в ближайшее время. О том, что предприятию требуются сотрудники, даже показывали сюжет на федеральном канале.