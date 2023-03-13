Первые 1,5 года корова мясной породы не приносит фермеру никакой прибыли Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменские фермеры, которые занимаются мясным животноводством, готовятся отказаться от бизнеса из-за отсутствия прибыли и недостаточной господдержки. Об этом URA.RU на правах анонимности рассказал фермер, который ведет хозяйство в Тюменской области.

«Я и мои товарищи, нас четверо таких, кто уже готов все бросить и уехать, потому что уже никакого дохода, одни убытки у нас. Расходы растут каждый год, субсидий нам не хватает — раньше хотя бы не такие дикие цены были на корма, удобрения, запчасти для техники. Сейчас подсчитываешь в конце месяца и понимаешь, что поработал в минус», — поделился с URA.RU фермер.

По его словам, мясное животноводство — одно из самых сложных направлений. Чтобы вырастить корову до оптимального товарного веса, надо не менее полутора лет. В это время животное фактически не приносит прибыли, и выживать фермер может только благодаря господдержке. Еще одна проблема — укрупнение производства мясной продукции. «У нас сейчас агрохолдинги, кооперативы, они массово производят и цену могут ниже держать, нам попросту невозможно конкурировать», — добавил собеседник URA.RU.

Владелец ЛПХ так же рассказал, что закупочные цены, по которым мясо у фермеров покупают кооперативы, не покрывают всех расходов и не дают выйти на прибыль. URA.RU направило запрос о формировании закупочных цен и существующих мерах государственной поддержки в департамент агропромышленного комплекса Тюменской области. Ответ ожидается.

Ранее агентство рассказало, что проблемы возникли и у тех, кто занимается земледелием. Низкая рентабельность заставляет аграриев массово бросать участки в Юргинском районе Тюменской области.