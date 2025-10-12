В Госдуме рассказали о подготовке России к защите от НАТО

Россия ведет активную подготовку к защите своей территории от НАТО, но не рассматривает возможность нападения. Об этом заявила заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Светлана Журова, комментируя появившиеся сообщения о якобы подготовке Москвы к возможному конфликту с НАТО до 2036 года.
«Мы готовимся защищаться. И, скорее всего, как раз от стран НАТО. Это да, но нападать на кого-то — нет», — цитирует Журову издание Lenta.ru. Светлана Журова отметила, что любые военные приготовления России направлены исключительно на обеспечение национальной безопасности и суверенитета.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров также подчеркивал, что Москва не планирует нападать на страны НАТО, однако в случае агрессии со стороны альянса ответ будет жестким. Эти заявления звучат на фоне регулярных обсуждений в западных СМИ возможного конфликта между Россией и НАТО. Американский Институт изучения войны (ISW) ранее заявил что Россия может стать угрозой для НАТО до 2036 года, о чем писал RT. По мнению аналитиков института, Россия уже разрабатывает стратегию подготовки к войне.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.