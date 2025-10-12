В Госдуме рассказали о подготовке России к защите от НАТО

Журова: мы готовимся защищаться от НАТО, но не нападать
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Журова отмечает, что подготовка России к конфликту направлена на защиту
Журова отмечает, что подготовка России к конфликту направлена на защиту Фото:

Россия ведет активную подготовку к защите своей территории от НАТО, но не рассматривает возможность нападения. Об этом заявила заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Светлана Журова, комментируя появившиеся сообщения о якобы подготовке Москвы к возможному конфликту с НАТО до 2036 года.

«Мы готовимся защищаться. И, скорее всего, как раз от стран НАТО. Это да, но нападать на кого-то — нет», — цитирует Журову издание Lenta.ru. Светлана Журова отметила, что любые военные приготовления России направлены исключительно на обеспечение национальной безопасности и суверенитета.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров также подчеркивал, что Москва не планирует нападать на страны НАТО, однако в случае агрессии со стороны альянса ответ будет жестким. Эти заявления звучат на фоне регулярных обсуждений в западных СМИ возможного конфликта между Россией и НАТО. Американский Институт изучения войны (ISW) ранее заявил что Россия может стать угрозой для НАТО до 2036 года, о чем писал RT. По мнению аналитиков института, Россия уже разрабатывает стратегию подготовки к войне.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия ведет активную подготовку к защите своей территории от НАТО, но не рассматривает возможность нападения. Об этом заявила заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Светлана Журова, комментируя появившиеся сообщения о якобы подготовке Москвы к возможному конфликту с НАТО до 2036 года. «Мы готовимся защищаться. И, скорее всего, как раз от стран НАТО. Это да, но нападать на кого-то — нет», — цитирует Журову издание Lenta.ru. Светлана Журова отметила, что любые военные приготовления России направлены исключительно на обеспечение национальной безопасности и суверенитета. Ранее глава МИД России Сергей Лавров также подчеркивал, что Москва не планирует нападать на страны НАТО, однако в случае агрессии со стороны альянса ответ будет жестким. Эти заявления звучат на фоне регулярных обсуждений в западных СМИ возможного конфликта между Россией и НАТО. Американский Институт изучения войны (ISW) ранее заявил что Россия может стать угрозой для НАТО до 2036 года, о чем писал RT. По мнению аналитиков института, Россия уже разрабатывает стратегию подготовки к войне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...