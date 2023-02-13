Тюменские фермеры массово избавляются от убыточной земли

Из-за санкций ухаживать за земельными участками стало местным фермерам не по карману Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Юргинском районе Тюменской области фермеры массово бросают свои земли из-за больших расходов и недостаточной поддержки властей. Об этом после получения предупреждения от контролирующих органов рассказал URA.RU владелец небольшого фермерского хозяйства Юрги.

«Я не хочу землей уже заниматься, потому что дохода с нее у меня почти нет. Что-то растил для своего скота, но расходов на оборудование, удобрения, ремонт техники сейчас больше, чем если я корм буду покупать. Мне денег жалко на эту землю», — пояснил URA.RU свою позицию фермер.

По информации регионального управления Россельхознадзора, в Тюменской области сейчас больше 11 тысяч гектаров заброшенных сельскохозяйственных угодий. В Юргинском районе в начале февраля нашли еще несколько бесхозных участков общей площадью 450 гектаров — это 4,5 млн квадратных метров земли. «Техника ломается, чинить ее дорого, а вручную такую площадь не обработаешь, зарастает сорняками», — прокомментировали URA.RU ситуацию в Россельхознадзоре.

Проблемы с ремонтом техники и покупкой удобрений возникли у фермеров из-за санкций, введенных США и странами Евросоюза в ответ на начало спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. По информации департамента агропромышленного комплекса Тюменской области, новых мер государственной поддержки земледельцы в этом году не получат. Ранее URA.RU рассказало, что с проблемами столкнулись и животноводческие хозяйства.