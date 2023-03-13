Курганцы старше 50 лет стремятся заключить военные контракты

В Курганской области большое количество добровольцев в возрасте старше 50 лет выражают желание служить по контракту. Об этом URA.RU сообщили в курганском пункте отбора на контрактную службу.
«На встречи с представителями Минобороны самостоятельно приходят мужчины в возрасте старше 50 лет, которых раньше не брали на службу», — рассказал начальник пункта Владимир Копьев.
Изменения, которые произошли в контрактных условиях Минобороны, позволяют брать на службу лиц до 60 лет. Это стало поводом вернуться в военкоматы добровольцам, которым ранее отказывали в призыве из-за возрастных ограничений.
Также часто заявления на контракт подают граждане, уже проходившие службу в подобном статусе. «Курганцы возвращаются, стремятся к своим товарищам в части», — рассказал Копьев о желающих вернуться на службу.
Контракты теперь можно заключать на срок от трех месяцев. При их заключении учитываются желание граждан относительно мест и условий прохождения службы.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане контракты заключили двое иностранцев. Проходить службу гражданам иностранных государств стало легче из-за новых условий контрактования.
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