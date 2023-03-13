13 марта 2023

В Кургане двое иностранцев подали заявку на службу в армии по контракту

© Служба новостей «URA.RU»
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День ВДВ. Курган , армия, голубые береты, никто кроме нас, вдв, служба по контракту, день вдв
В Кургане иностранцы заключили контракты с ВС РФ Фото:

Двое иностранных граждан подали в Кургане заявления на службу по контракту в рядах российской армии. Об этом URA.RU рассказали в курганском пункте отбора Минобороны на службу по контракту.

«Двое граждан иностранных государств подали заявки на службу по контракту на территории Кургана», — сообщил корреспонденту начальник пункта Владимир Копьев. По словам представителя военкомата, интерес иностранцев к контрактной службе вырос из-за новых условий. Ранее они могли заключить контракт с российской армией лишь на срок от пяти лет. Внесенные изменения позволяют иностранцам отслужить по контракту всего год.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганских округах проводят собеседования с желающими служить по контракту. Участникам боевых действий обещают денежное довольствие до 460 тысяч рублей.

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Двое иностранных граждан подали в Кургане заявления на службу по контракту в рядах российской армии. Об этом URA.RU рассказали в курганском пункте отбора Минобороны на службу по контракту. «Двое граждан иностранных государств подали заявки на службу по контракту на территории Кургана», — сообщил корреспонденту начальник пункта Владимир Копьев. По словам представителя военкомата, интерес иностранцев к контрактной службе вырос из-за новых условий. Ранее они могли заключить контракт с российской армией лишь на срок от пяти лет. Внесенные изменения позволяют иностранцам отслужить по контракту всего год. Ранее URA.RU сообщало, что в курганских округах проводят собеседования с желающими служить по контракту. Участникам боевых действий обещают денежное довольствие до 460 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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