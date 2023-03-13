13 марта 2023

Жительница Кургана привела ребенка в детсад и украла у воспитателя телефон

© Служба новостей «URA.RU»
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Воспитательница оставила телефон без присмотра Фото:

В Кургане местная жительница, которая привела ребенка в детсад, украла телефон воспитателя, лежавший без присмотра. Об этом 14 марта сообщили представители областного УМВД.

«Педагог оставила средство связи на детской мебели в одном из помещений. Посетительница, которая привела ребенка в дошкольную образовательную организацию, взяла телефон, после чего сдала его в комиссионный магазин», — указано на сайте областного УМВД.

Инцидент произошел в начале марта. Ранее судимую женщину задержали сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №2 УМВД России по Кургану. Она созналась в преступлении. Сейчас полицейские пытаются найти похищенный телефон.

Женщину, укравшую телефон, обвинили в краже. Ей грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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В Кургане местная жительница, которая привела ребенка в детсад, украла телефон воспитателя, лежавший без присмотра. Об этом 14 марта сообщили представители областного УМВД. «Педагог оставила средство связи на детской мебели в одном из помещений. Посетительница, которая привела ребенка в дошкольную образовательную организацию, взяла телефон, после чего сдала его в комиссионный магазин», — указано на сайте областного УМВД. Инцидент произошел в начале марта. Ранее судимую женщину задержали сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №2 УМВД России по Кургану. Она созналась в преступлении. Сейчас полицейские пытаются найти похищенный телефон. Женщину, укравшую телефон, обвинили в краже. Ей грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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