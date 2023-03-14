Премьер Польши пообещал отправить Украине истребители в ближайший месяц

14 марта 2023 в 17:19 Размер текста - 17 +

Премьер-министр Польши пообещал отправить Украине истребители МиГ-29, но Киев хотел F-16, написал Крис Партридж Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Польша готовится предоставить Украине истребители МиГ-29 в ближайшие шесть недель. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «Премьер-министр Польши может предоставить Украине истребители МиГ-29», — написал в своем канале в Twitter аналитик BBC по вопросам вооружений Крис Партридж. Он также уточнил, что Киев запрашивал истребители F-16, но они не могут быть отправлены на Украину. Страны Запада оказывают активную поддержку Украине после начала спецоперации РФ ее территории. Ранее Моравецкий уточнял, что Польша готова поставить Украине МиГ-29, но только в союзе с другими странами НАТО. В свою очередь глава канцелярии польского президента Павел Шрот уточнил, что власти страны не хотят передавать Украине большое количество истребителей. От отправки истребителей отказалась и Финляндия, сообщает «Национальная служба новостей». Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что не рассчитывает на скорые поставки, передает Life .

Польша готовится предоставить Украине истребители МиГ-29 в ближайшие шесть недель. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «Премьер-министр Польши может предоставить Украине истребители МиГ-29», — написал в своем канале в Twitter аналитик BBC по вопросам вооружений Крис Партридж. Он также уточнил, что Киев запрашивал истребители F-16, но они не могут быть отправлены на Украину. Страны Запада оказывают активную поддержку Украине после начала спецоперации РФ ее территории. Ранее Моравецкий уточнял, что Польша готова поставить Украине МиГ-29, но только в союзе с другими странами НАТО. В свою очередь глава канцелярии польского президента Павел Шрот уточнил, что власти страны не хотят передавать Украине большое количество истребителей. От отправки истребителей отказалась и Финляндия, сообщает «Национальная служба новостей». Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что не рассчитывает на скорые поставки, передает Life.