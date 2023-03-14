Премьер Польши пообещал отправить Украине истребители в ближайший месяц

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Матеуш Моравецкий, stock
Премьер-министр Польши пообещал отправить Украине истребители  МиГ-29, но Киев хотел F-16, написал Крис Партридж Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Польша готовится предоставить Украине истребители МиГ-29 в ближайшие шесть недель. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Премьер-министр Польши может предоставить Украине истребители МиГ-29», — написал в своем канале в Twitter аналитик BBC по вопросам вооружений Крис Партридж. Он также уточнил, что Киев запрашивал истребители F-16, но они не могут быть отправлены на Украину.

Страны Запада оказывают активную поддержку Украине после начала спецоперации РФ ее территории. Ранее Моравецкий уточнял, что Польша готова поставить Украине МиГ-29, но только в союзе с другими странами НАТО. В свою очередь глава канцелярии польского президента Павел Шрот уточнил, что власти страны не хотят передавать Украине большое количество истребителей. От отправки истребителей отказалась и Финляндия, сообщает «Национальная служба новостей». Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что не рассчитывает на скорые поставки, передает Life.

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Польша готовится предоставить Украине истребители МиГ-29 в ближайшие шесть недель. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «Премьер-министр Польши может предоставить Украине истребители МиГ-29», — написал в своем канале в Twitter аналитик BBC по вопросам вооружений Крис Партридж. Он также уточнил, что Киев запрашивал истребители F-16, но они не могут быть отправлены на Украину. Страны Запада оказывают активную поддержку Украине после начала спецоперации РФ ее территории. Ранее Моравецкий уточнял, что Польша готова поставить Украине МиГ-29, но только в союзе с другими странами НАТО. В свою очередь глава канцелярии польского президента Павел Шрот уточнил, что власти страны не хотят передавать Украине большое количество истребителей. От отправки истребителей отказалась и Финляндия, сообщает «Национальная служба новостей». Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что не рассчитывает на скорые поставки, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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