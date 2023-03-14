В Екатеринбурге сотрудники Wildberries устроили масштабную забастовку

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Сотрудники маркетплейса отказываются работать Фото:

В Екатеринбурге сотрудники маркетплейса Wildberries устроили масштабную забастовку из-за введения 100%-х списаний из зарплаты за бракованный товар. Сотрудники массово покидают пункты выдачи заказов. Об этом рассказали читатели URA.RU.

«После новости о введении новых мер в Екатеринбурге начали закрываться пункты выдачи заказов Wildberries. Такая ситуация сложилась в центре и на Эльмаше», — делятся собеседники агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Wildberries. На телефонный звонок корреспондента никто не ответил.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге сотрудники Wildberries остались без зарплат. Тогда сотрудники не могли получить зарплату. С 1 июня правила компании изменились — теперь ЗП приходит не на карточку, а на лицевой счет, откуда сотрудники должны сами снимать деньги.

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В Екатеринбурге сотрудники маркетплейса Wildberries устроили масштабную забастовку из-за введения 100%-х списаний из зарплаты за бракованный товар. Сотрудники массово покидают пункты выдачи заказов. Об этом рассказали читатели URA.RU. «После новости о введении новых мер в Екатеринбурге начали закрываться пункты выдачи заказов Wildberries. Такая ситуация сложилась в центре и на Эльмаше», — делятся собеседники агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Wildberries. На телефонный звонок корреспондента никто не ответил. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге сотрудники Wildberries остались без зарплат. Тогда сотрудники не могли получить зарплату. С 1 июня правила компании изменились — теперь ЗП приходит не на карточку, а на лицевой счет, откуда сотрудники должны сами снимать деньги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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