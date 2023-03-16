Военный эксперт объяснил, как защитить военные склады в зоне СВО от западных ракет

Зенитный ракетно-пушечный комплекс ЗРПК «Панцирь-С» и зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М2» способны эффективно защищать военные склады от ракет американского HIMARS. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
«Наиболее оптимальна работа зенитных ракет прикрытия складов. Например, зенитные ракетные комплексы „Панцирь-С“, либо „Тор-М2“. И тот, и другой великолепно работают по „Хаймарсам“. Сбивают с вероятностью от 90 до 100%. Вся проблема упирается только в то, что этих комплексов должно быть в достатке», — сказал Юрий Кнутов.
По словам собеседника агентства, существуют факты, которые говорят о самой высокой эффективности российских ЗРК против ракет HIMARS. «Есть доподлинный факт, достоверный, доказанный. Во время одной из атаки HIMARS установка МРЛС (реактивная система залпового огня — прим. URA.RU) выпустила 12 ракет. Все 12 ракет были сбиты 12 ракетами „Панциря“. Вот такая эффективность», — отметил эксперт.
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