В Кургане следователи сообщили матери о смерти ее ребенка в перинатальном центре

В курганском перинатальном центре умер младенец Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительнице Кургана следователи сообщили о смерти ее ребенка, который находился на лечении в перинатальном центре. Информация появилась в паблике «Инцидент Курган» соцсети «ВКонтакте».

Недоношенный младенец, родившийся в конце декабря прошлого года, находился в течение 2,5 месяца в реанимации центра. «08.03.23 узнали, что нашего малыша больше нет. <…> О смерти малыша узнали от следователя», — пишет мать в паблике.

По информации женщины, состояние ребенка понемногу улучшалось. Накануне праздника она выехала из палаты для матерей на три дня домой, после чего ей сообщили о смерти младенца. По версии матери, дежурный врач отказывался отдавать следствию имеющиеся документы на ребенка. «Мы считаем, что наш малыш умер из-за халатности врачей, которые просто проглядели нашего мальчика», — пишет женщина.

Редакция URA.RU запросила комментарий в следственном управлении СКР по Курганской области. На момент публикации ответ не был получен.

Также была запрошена информация в департаменте здравоохранения области. Руководители депздрава сообщили, что «ребенок с рождения находился на искусственной вентиляции легких в тяжелом состоянии. Проводились необходимые лечебные мероприятия, а также консультации с федеральным центром по стабилизации состояния и поддержания жизни. К сожалению, спасти ребенка не удалось». По факту смерти ребенка проводится внутренняя проверка. Департамент здравоохранения Курганской области приносит соболезнования родителям и близким родственникам.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские женщины написали жалобу президенту Владимиру Путину. Более 25 жительниц Кургана и области пожаловались главе государства на медиков перинатального центра.