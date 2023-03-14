В Свердловской области весенний призыв стартует 1 апреля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Свердловской области сформировали призывную комиссию в рамках ежегодного планового весеннего призыва на срочную службу. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте информационной политики (ДИП).

«Власти Свердловской утвердили порядок создания региональной призывной комиссии. В регионе утверждены меры по проведению призыва в 2023 году. Весенний призыв стартует 1 апреля», — сказано в сообщении ДИПа.

Свердловские «срочники» будут проходить службу в четырех военных округах, а также на Северном флоте. «Большинство из них будут направлены для комплектования воинских частей сухопутных войск. „Срочники“ не будут направляться для участия в специальной военной операции», — отметили в ДИПе.

В рамках кампании в регионе будет действовать 80 муниципальных призывных комиссий. Они обеспечат явку новобранцев на призывные мероприятия и их отправку в сборный пункт в Егоршино.