В Свердловской области сформировали призывную комиссию

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В Свердловской области весенний призыв стартует 1 апреля Фото:

В Свердловской области сформировали призывную комиссию в рамках ежегодного планового весеннего призыва на срочную службу. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте информационной политики (ДИП).

«Власти Свердловской утвердили порядок создания региональной призывной комиссии. В регионе утверждены меры по проведению призыва в 2023 году. Весенний призыв стартует 1 апреля», — сказано в сообщении ДИПа.

Свердловские «срочники» будут проходить службу в четырех военных округах, а также на Северном флоте. «Большинство из них будут направлены для комплектования воинских частей сухопутных войск. „Срочники“ не будут направляться для участия в специальной военной операции», — отметили в ДИПе.

В рамках кампании в регионе будет действовать 80 муниципальных призывных комиссий. Они обеспечат явку новобранцев на призывные мероприятия и их отправку в сборный пункт в Егоршино.

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В Свердловской области сформировали призывную комиссию в рамках ежегодного планового весеннего призыва на срочную службу. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте информационной политики (ДИП). «Власти Свердловской утвердили порядок создания региональной призывной комиссии. В регионе утверждены меры по проведению призыва в 2023 году. Весенний призыв стартует 1 апреля», — сказано в сообщении ДИПа. Свердловские «срочники» будут проходить службу в четырех военных округах, а также на Северном флоте. «Большинство из них будут направлены для комплектования воинских частей сухопутных войск. „Срочники“ не будут направляться для участия в специальной военной операции», — отметили в ДИПе. В рамках кампании в регионе будет действовать 80 муниципальных призывных комиссий. Они обеспечат явку новобранцев на призывные мероприятия и их отправку в сборный пункт в Егоршино.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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