Операторов беспилотников будут обучать в нескольких местах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Курганской области в лагере «Чумляк» и в Центре развития современных компетенций будут бесплатно обучать управлять беспилотными летательными аппаратами контрактников и добровольцев, которые собираются участвовать в спецоперации. Об этом сообщил директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров

«Мы планируем бесплатно за счет средств областного бюджета обучать тех, кто у нас готовится подписать контракт для прохождения службы в армии. Также мы планируем бесплатно обучать добровольцев, которые примут участие в специальной военной операции», — рассказал Кочеров в видео, опубликованном в группе областного правительства в соцсети «ВКонтакте». По его словам, обучение начнется в конце марта.

Операторов беспилотных летательных аппаратов будут обучать на краткосрочных курсах, которые длятся от 100 до 200 часов. Также обучать операторов планируют в Курганском технологическом колледже. В дальнейшем власти планируют учить этой профессии и в других учреждениях среднего профессионального образования. Кочеров добавил, что в апреле—мае в регионе планируют обучать управлять беспилотниками всех желающих, так как операторы этих аппаратов нужны и в гражданской сфере.

Спецоперация на территории Украины длится более одного года. По словам президента России Владимира Путина, спецоперация нужна для демилитаризации и денацификации Украины.