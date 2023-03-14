Пермские вахтовики устроили дебош на тюменском вокзале

14 марта 2023 в 18:25 Размер текста - 17 +

Вахтовики подрались с пассажирами в поезде, который прибыл на тюменский ЖД-вокзал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Трое жителей Пермского края устроили драку в поезде, который прибыл на тюменский ЖД-вокзал. Об этом URA.RU сообщили в Управлении на транспорте МВД России по УрФО. Там уточнили, что во время инцидента мужчины возвращались с вахты из Ямало-Ненецкого автономного округа и находились в нетрезвом состоянии. «13 марта в 23:30 в дежурную часть Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение, что к поезду сообщением „Новый Уренгой — Москва“ требуются сотрудники транспортной полиции, так как в одном из вагонов подрались четыре пассажира. Установлено, что в пути следования состава мужчины вели себя шумно, выражались нецензурной бранью и не реагировали на замечания со стороны попутчиков и сотрудников поездной бригады. Кроме того, по прибытии поезда на станцию Тюмень между пассажирами случился конфликт и они затеяли драку», — сообщили агентству в пресс-службе УТ МВД России по УрФО. Там добавили, что прибывшие к месту ЧП силовики задержали троих жителей Пермского края и мужчину из Уфы. Все они возвращались с вахты из ЯНАО. Участников потасовки сняли с поезда и доставили в дежурную часть. В результате все нарушители были привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ — мелкое хулиганство.

Трое жителей Пермского края устроили драку в поезде, который прибыл на тюменский ЖД-вокзал. Об этом URA.RU сообщили в Управлении на транспорте МВД России по УрФО. Там уточнили, что во время инцидента мужчины возвращались с вахты из Ямало-Ненецкого автономного округа и находились в нетрезвом состоянии. «13 марта в 23:30 в дежурную часть Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение, что к поезду сообщением „Новый Уренгой — Москва“ требуются сотрудники транспортной полиции, так как в одном из вагонов подрались четыре пассажира. Установлено, что в пути следования состава мужчины вели себя шумно, выражались нецензурной бранью и не реагировали на замечания со стороны попутчиков и сотрудников поездной бригады. Кроме того, по прибытии поезда на станцию Тюмень между пассажирами случился конфликт и они затеяли драку», — сообщили агентству в пресс-службе УТ МВД России по УрФО. Там добавили, что прибывшие к месту ЧП силовики задержали троих жителей Пермского края и мужчину из Уфы. Все они возвращались с вахты из ЯНАО. Участников потасовки сняли с поезда и доставили в дежурную часть. В результате все нарушители были привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ — мелкое хулиганство.