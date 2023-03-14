Главврач из Коми-округа претендует на пост мэра пермской глубинки

На пост главы Суксунского округа рассматривается главврач больницы Коми-округа
© Служба новостей «URA.RU»
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Конкурс по выборам главы объявят 6 апреля Фото:

Основным претендентом на пост главы Суксунского округа в Пермском крае является главный врач ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа» Сергей Лопатин. Об этом URA.RU рассказали несколько источников в политэлитах региона. Занимающий сейчас этот пост Павел Третьяков написал заявление об уходе.

«Он сам родом из Суксуна. И, говорят, давно выражал желание вернуться на родину. А поскольку в Коми-округе показал себя как хороший управленец, ему дадут такой шанс», — рассказали инсайдеры.

Источник, близкий к краевой администрации, отмечает, что власти сейчас ведут консультации по новому главе. «Политика края сейчас заключается в том, что территории сами должны предлагать и выбирать кандидатов. Власти помогают, когда претендентов нет, а также дают рекомендации по представленным фигурам», — отметил инсайдер.

В приемной ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа» не ответили на звонок по номеру, указанному на сайте ведомства. URA.RU направило запрос в минздрав и пресс-службу администрации губернатора. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU анонсировало большую кампанию по ротации мэров в регионе.

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Основным претендентом на пост главы Суксунского округа в Пермском крае является главный врач ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа» Сергей Лопатин. Об этом URA.RU рассказали несколько источников в политэлитах региона. Занимающий сейчас этот пост Павел Третьяков написал заявление об уходе. «Он сам родом из Суксуна. И, говорят, давно выражал желание вернуться на родину. А поскольку в Коми-округе показал себя как хороший управленец, ему дадут такой шанс», — рассказали инсайдеры. Источник, близкий к краевой администрации, отмечает, что власти сейчас ведут консультации по новому главе. «Политика края сейчас заключается в том, что территории сами должны предлагать и выбирать кандидатов. Власти помогают, когда претендентов нет, а также дают рекомендации по представленным фигурам», — отметил инсайдер. В приемной ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа» не ответили на звонок по номеру, указанному на сайте ведомства. URA.RU направило запрос в минздрав и пресс-службу администрации губернатора. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU анонсировало большую кампанию по ротации мэров в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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