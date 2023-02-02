Губернатор Махонин ищет замену пяти главам территорий

Главные претенденты «на выход» среди пермских мэров

02 февраля 2023 в 16:45 Размер текста - 17 +

В рядах глав пермских муниципалитетов готовятся замены Фото: Сергей Русанов © URA.RU Администрация губернатора Пермского края Дмитрия Махонина готовится в 2023 году провести серию кадровых рокировок на уровне глав территорий. Источники URA.RU объясняют это повышением требований к главам и усталостью отдельных мэров. К некоторым есть вопросы по эффективности их работы. Проблема в том, что в регионе сложно найти людей, которые хотели бы трудиться в должности главы муниципалитета. Поэтому сроки ротации будут зависеть от наличия альтернатив. Раньше глава территории был центром принятия решения на местах. Он был относительно самостоятельной фигурой. Сейчас система изменилась: главы встроены в единую вертикаль. «Они привыкли быть местными царями, а сейчас каждую копейку надо согласовывать и выбивать в Перми. И ресурс решения локальных проблем сужен», — говорит один из собеседник в политэлитах. Юрий Востриков находится в сложной ситуации Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Первая смена мэра пройдет в Березниках. Здесь в феврале пройдет конкурс, фаворитом которого является руководитель ГКУ «Центр организации закупок» Алексей Казаченко. Предыдущий глава ушел еще в августе 2022 года, но власти долго не могли подобрать кандидата. «Компромиссом стал Алексей Казаченко. Сейчас его главная задача — грамотно собрать команду», — отмечает источник в политэлитах региона. Замена мэра прогнозируется и в Чайковском, где в сентябре 2023 года пройдут выборы в думу. Тогда же заканчивается и срок полномочий у главы города Юрия Вострикова. В этом городе традиционно сильны оппозиционные настроения (в заксобрание в 2021 году от округа прошли два коммуниста). Юрий Востриков не ответил на звонок URA.RU. «Задача Вострикова сегодня — хорошо провести кампанию в думу. А дальше будет приниматься решение», — считает источник в политэлитах. Но списки кандидатов в думу будет согласовывать край. Глава также сменится и в Добрянке. Занимавший этот пост много лет Константин Лызов уходит на повышение в администрацию губернатора. По данным telegram-канала «Лбов», преемником Константина Лызова в должности главы может стать бывший глава Дивьинского сельского поселения Дмитрий Антонов. Лызов ситуацию с «преемником» не комментирует. Ротация ожидается и в Ильинском округе. Глава-старожил Анатолий Красноборов уступит дорогу молодым. Он также отказался от комментариев, сославшись на больничный и плохое самочувствие. Собеседники в политэлитах отмечают, что, в первую очередь, менять будут глав старой формации. Многие из них сами давно хотят уйти, говорят источники. «У них уже естественная измотанность. Им тяжело работать в новых правилах», — отмечает инсайдер. Источники в политтусовке называют в числе претендентов на досрочный уход главу Октябрьского Георгия Поезжаева, главу Чернушки Михаила Шестакова, главу Суксуна Павла Третьякова. «Есть усталость у человека, есть усталость от человека, но он поставлен на рельсы и едет», — образно выражается один из собеседников. Главу Косы Эдуарда Засухина и главу Куеды Анатолия Верхоланцева хотят поменять по другой причине — есть вопросы к эффективности их работы. В Пермском крае нет очередей из делающих стать мэрами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Михаил Шестаков и Эдуард Засухин не ответили на звонки URA.RU. Телефон Георгия Поезжаева был выключен. Павел Третьяков опроверг информацию о своем желании уйти с поста. «Пока такого решения нет», — отметил он. Анатолий Верхоланцев отказался от комментариев. Сроки ротации, в первую очередь, будут зависеть от наличия кандидатур, способных возглавить муниципалитет. История с конкурсом в Березниках, втором по величине города края с сильным влиянием «Уралкалия», наглядно показала, что в регионе — короткая скамейка запасных. Именно поиск оптимальной кандидатуры и повлиял на то, что конкурс объявили только спустя четыре месяца после ухода предыдущего мэра Константина Светлакова. «Если уж в Березниках, втором по величине городе края, не нашлось желающих, то что говорить про депрессивные территории типа Косы», — говорит источник в политэлитах. Источник в администрации губернатора Пермского края подтвердил, что идет работа по подбору кандидатов, не уточнив, в какие именно территории. В пресс-службе ведомства отказались от комментариев по теме. В условиях турбулентности и сложной экономической ситуации кадровые ротации на местах, инициированные краевыми властями, вполне оправданы, считает директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский. «В текущих реалиях работе органов власти уделяется особое внимание. На мой взгляд, это достаточно разумное действие со стороны высшего должностного лица региона — навести порядок в этом направлении. И, если это невозможно, то провести замены и отладить всю вертикаль власти региона», — говорит Потуремский. В этой ситуации есть свои риски — кадровые замены не приводят к быстрому результату. «Конечно, это вызов для системы. Потребуется особое сопровождение. Но сейчас в обществе — вне зависимости от региона — максимально выражен запрос на эффективную систему власти. И то, что делает губернатор Пермского края Дмитрий Махонин максимально отвечает на этот запрос. На сколько это удастся покажет время», — отмечает политический социолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Администрация губернатора Пермского края Дмитрия Махонина готовится в 2023 году провести серию кадровых рокировок на уровне глав территорий. Источники URA.RU объясняют это повышением требований к главам и усталостью отдельных мэров. К некоторым есть вопросы по эффективности их работы. Проблема в том, что в регионе сложно найти людей, которые хотели бы трудиться в должности главы муниципалитета. Поэтому сроки ротации будут зависеть от наличия альтернатив. Раньше глава территории был центром принятия решения на местах. Он был относительно самостоятельной фигурой. Сейчас система изменилась: главы встроены в единую вертикаль. «Они привыкли быть местными царями, а сейчас каждую копейку надо согласовывать и выбивать в Перми. И ресурс решения локальных проблем сужен», — говорит один из собеседник в политэлитах. Первая смена мэра пройдет в Березниках. Здесь в феврале пройдет конкурс, фаворитом которого является руководитель ГКУ «Центр организации закупок» Алексей Казаченко. Предыдущий глава ушел еще в августе 2022 года, но власти долго не могли подобрать кандидата. «Компромиссом стал Алексей Казаченко. Сейчас его главная задача — грамотно собрать команду», — отмечает источник в политэлитах региона. Замена мэра прогнозируется и в Чайковском, где в сентябре 2023 года пройдут выборы в думу. Тогда же заканчивается и срок полномочий у главы города Юрия Вострикова. В этом городе традиционно сильны оппозиционные настроения (в заксобрание в 2021 году от округа прошли два коммуниста). Юрий Востриков не ответил на звонок URA.RU. Глава также сменится и в Добрянке. Занимавший этот пост много лет Константин Лызов уходит на повышение в администрацию губернатора. По данным telegram-канала «Лбов», преемником Константина Лызова в должности главы может стать бывший глава Дивьинского сельского поселения Дмитрий Антонов. Лызов ситуацию с «преемником» не комментирует. Ротация ожидается и в Ильинском округе. Глава-старожил Анатолий Красноборов уступит дорогу молодым. Он также отказался от комментариев, сославшись на больничный и плохое самочувствие. Собеседники в политэлитах отмечают, что, в первую очередь, менять будут глав старой формации. Многие из них сами давно хотят уйти, говорят источники. «У них уже естественная измотанность. Им тяжело работать в новых правилах», — отмечает инсайдер. Источники в политтусовке называют в числе претендентов на досрочный уход главу Октябрьского Георгия Поезжаева, главу Чернушки Михаила Шестакова, главу Суксуна Павла Третьякова. «Есть усталость у человека, есть усталость от человека, но он поставлен на рельсы и едет», — образно выражается один из собеседников. Главу Косы Эдуарда Засухина и главу Куеды Анатолия Верхоланцева хотят поменять по другой причине — есть вопросы к эффективности их работы. Михаил Шестаков и Эдуард Засухин не ответили на звонки URA.RU. Телефон Георгия Поезжаева был выключен. Павел Третьяков опроверг информацию о своем желании уйти с поста. «Пока такого решения нет», — отметил он. Анатолий Верхоланцев отказался от комментариев. Сроки ротации, в первую очередь, будут зависеть от наличия кандидатур, способных возглавить муниципалитет. История с конкурсом в Березниках, втором по величине города края с сильным влиянием «Уралкалия», наглядно показала, что в регионе — короткая скамейка запасных. Именно поиск оптимальной кандидатуры и повлиял на то, что конкурс объявили только спустя четыре месяца после ухода предыдущего мэра Константина Светлакова. «Если уж в Березниках, втором по величине городе края, не нашлось желающих, то что говорить про депрессивные территории типа Косы», — говорит источник в политэлитах. В условиях турбулентности и сложной экономической ситуации кадровые ротации на местах, инициированные краевыми властями, вполне оправданы, считает директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский. «В текущих реалиях работе органов власти уделяется особое внимание. На мой взгляд, это достаточно разумное действие со стороны высшего должностного лица региона — навести порядок в этом направлении. И, если это невозможно, то провести замены и отладить всю вертикаль власти региона», — говорит Потуремский. В этой ситуации есть свои риски — кадровые замены не приводят к быстрому результату. «Конечно, это вызов для системы. Потребуется особое сопровождение. Но сейчас в обществе — вне зависимости от региона — максимально выражен запрос на эффективную систему власти. И то, что делает губернатор Пермского края Дмитрий Махонин максимально отвечает на этот запрос. На сколько это удастся покажет время», — отмечает политический социолог.