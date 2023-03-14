Третий за месяц глава пермской глубинки уходит в отставку. Инсайд URA.RU подтвердился

14 марта 2023 в 17:47 Размер текста - 17 +

Если депутаты поддержат решение мэра, то он уйдет в отставку до конца марта Фото: Анна Майорова © URA.RU Глава Суксунского городского округа Павел Третьяков просит местную Думу об отставке. Это уже третье увольнение в пермских территориях за последний месяц. Об увольнении чиновника сообщается в telegram-канале «На местах». «Заявление о досрочном сложении полномочий уже поступило в Думу Суксунского городского округа. Вопрос об отставке поднимут на заседании, которое пройдет 23 марта», — пишет telegram-канал. В случае, если депутаты поддержат заявление Третьякова, 24 марта станет его последним рабочим днем. Исполнение его обязанностей планируется возложить на первого заместителя главы Веру Бунакову. За последний месяц это уже третья отставка мэров в пермских глубинках. В конце февраля свои полномочия сложил глава Ильинского городского округа Анатолий Красноборов, а в начале марта мэр Куеды Анатолий Верхоланцев.

Глава Суксунского городского округа Павел Третьяков просит местную Думу об отставке. Это уже третье увольнение в пермских территориях за последний месяц. Об увольнении чиновника сообщается в telegram-канале «На местах». «Заявление о досрочном сложении полномочий уже поступило в Думу Суксунского городского округа. Вопрос об отставке поднимут на заседании, которое пройдет 23 марта», — пишет telegram-канал. В случае, если депутаты поддержат заявление Третьякова, 24 марта станет его последним рабочим днем. Исполнение его обязанностей планируется возложить на первого заместителя главы Веру Бунакову. За последний месяц это уже третья отставка мэров в пермских глубинках. В конце февраля свои полномочия сложил глава Ильинского городского округа Анатолий Красноборов, а в начале марта мэр Куеды Анатолий Верхоланцев.