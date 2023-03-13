Компания Сергея Студенникова планирует возвести семиэтажный комплекс с большой парковкой Фото: Илья Московец © URA.RU

Компания основателя сети алкомаркетов «Красное и Белое», челябинского миллиардера Сергея Студенникова построит в Челябинске семиэтажный офисный комплекс. Согласно постановлению городской администрации, проект обсудят на публичных слушаниях 23 марта.

«Провести публичные слушания 23 марта 2023 года по рассмотрению проекта планировки территории с проектом межевания территории. Организовать и провести собрание участников публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории в Доме архитектора», — говорится в постановлении.

Обращение о проведении публичных слушаний подала компания «Мистраль», принадлежащая Студенникову. Согласно пояснительной записке к обращению, на площади около 1,5 тысячи гектаров планируют разместить административно-офисное здание с интернет-кафе, и парковку на 156 машиномест.

Согласно базе данных сервиса СБИС, «Мистраль» занимается арендой недвижимости. За 2021 год их прибыль составила 155 тысяч рублей. Рыночная стоимость бизнеса приближается к 600 млн рублей.

Строительство планируют начать в границах улиц Чайковского, Коммунальной, Неглинной, Развития в Калининском районе города. Все они находятся рядом с главным офисом компании на Чайковского,131.