Рабочая группа по вопросам СВО предложила упростить поиск пропавших без вести солдат

14 марта 2023 в 20:13 Размер текста - 17 +

Упрощенная система признание солдат погибшими и пропавшими поможет их родным получать выплаты вовремя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Рабочая группа по вопросам СВО предложила упростить признание бойцов пропавшими без вести и погибшими. Об этом рассказал руководитель рабочей группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Еще один сложный вопрос вскоре будет решен. Процедура признания бойцов пропавшими без вести и погибшими будет упрощена и значительно сокращена по срокам», — подчеркнул Андрей Турчак. Его слова приводятся на официальном сайте партии «Единая Россия». Он отметил важность данного вопроса, ведь сейчас для признания солдат пропавшими или погибшими может потребоваться около двух лет, а их семьи все это время будут оставаться без положенных им выплат и льгот. По словам Турчака, упрощенная система признания статуса бойцов помогла бы решить данную проблему. После принятия правок, чтобы боец был признан погибшим, достаточно будет заявления командира, видевшего его гибель. Если же прямых свидетелей этого нет, но человек пропал, признание его пропавшим без вести займет не более полугода. В этом случае, по словам Турчака, родственники смогут инициировать изменение статуса солдата на «погибший» через суд. Ранее сообщалось, что рабочая группа по вопросам СВО готовит новый законопроект, который позволит признать ветеранам спецоперации тех граждан, кто участвовал в боевых действиях в Донбассе с 2014 года. Затем законопроект был внесен в Госдуму. Россия с 24 февраля 2022 года на территории Украины проводит спецоперацию. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина, является защита мирного населения Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Рабочая группа по вопросам СВО предложила упростить признание бойцов пропавшими без вести и погибшими. Об этом рассказал руководитель рабочей группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Еще один сложный вопрос вскоре будет решен. Процедура признания бойцов пропавшими без вести и погибшими будет упрощена и значительно сокращена по срокам», — подчеркнул Андрей Турчак. Его слова приводятся на официальном сайте партии «Единая Россия». Он отметил важность данного вопроса, ведь сейчас для признания солдат пропавшими или погибшими может потребоваться около двух лет, а их семьи все это время будут оставаться без положенных им выплат и льгот. По словам Турчака, упрощенная система признания статуса бойцов помогла бы решить данную проблему. После принятия правок, чтобы боец был признан погибшим, достаточно будет заявления командира, видевшего его гибель. Если же прямых свидетелей этого нет, но человек пропал, признание его пропавшим без вести займет не более полугода. В этом случае, по словам Турчака, родственники смогут инициировать изменение статуса солдата на «погибший» через суд. Ранее сообщалось, что рабочая группа по вопросам СВО готовит новый законопроект, который позволит признать ветеранам спецоперации тех граждан, кто участвовал в боевых действиях в Донбассе с 2014 года. Затем законопроект был внесен в Госдуму. Россия с 24 февраля 2022 года на территории Украины проводит спецоперацию. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина, является защита мирного населения Донбасса.