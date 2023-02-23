Участники боевых действий в Донбассе с 2014 года будут приравнены к ветеранам СВО

Рабочая группа по вопросам СВО готовит законопроект об уравнении в правах защитников Донбасса и участников СВО

23 февраля 2023 в 19:10 Размер текста - 17 +

Андрей Турчак заявил, что ополченцев из Донбасса с 2014 года приравняют к участникам спецоперации Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ополченцы, которые участвовали в боевых действиях в Донбассе с 2014 года, будут приравнены к участникам спецоперации. Соответствующий законопроект к 27 февраля в Госдуму РФ внесет рабочая группа по вопросам СВО. Ветераны боевых действий смогут получить все положенные им социальные гарантии. «Этот вопрос мы отразили в первом докладе рабочей группы президенту [России Владимиру Путину]. И он его поддержал. Соответствующий законопроект готов и 27 февраля будет внесен в Госдуму. Рассчитываем, что он будет принят в кратчайшие сроки, чтобы ветераны войны в Донбассе и члены их семей могли получать все положенные меры поддержки наравне с другими участниками СВО», — сообщил секретарь Генсовета «Единой России», глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак. Его цитирует пресс-служба партии «Единая Россия». То, что ополченцы Донбасса будут приравнены к ветеранам боевых действий, Владимир Путин подтвердил на встрече с ветеранами боевых действий на Красной площади 23 февраля. Он заявил, что военные должны иметь возможность получать все социальные гарантии независимо от того, в каком статусе они находились до вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Парламентская координационная группа по вопросам СВО, возглавляемая секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком, была создана по распоряжению президента России Владимира Путина. В состав группы входят представители обеих палат Федерального Собрания и всех парламентских партий, Минобороны, лидеры общественных организаций, а также военные корреспонденты. В задачи рабочей группы входит обеспечение социальных гарантий для участников спецоперации и их семей; разъяснительная работа при поведении частичной мобилизации в России; работа по патриотическому воспитанию молодежи; материально-техническое обеспечение участников СВО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ополченцы, которые участвовали в боевых действиях в Донбассе с 2014 года, будут приравнены к участникам спецоперации. Соответствующий законопроект к 27 февраля в Госдуму РФ внесет рабочая группа по вопросам СВО. Ветераны боевых действий смогут получить все положенные им социальные гарантии. «Этот вопрос мы отразили в первом докладе рабочей группы президенту [России Владимиру Путину]. И он его поддержал. Соответствующий законопроект готов и 27 февраля будет внесен в Госдуму. Рассчитываем, что он будет принят в кратчайшие сроки, чтобы ветераны войны в Донбассе и члены их семей могли получать все положенные меры поддержки наравне с другими участниками СВО», — сообщил секретарь Генсовета «Единой России», глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак. Его цитирует пресс-служба партии «Единая Россия». То, что ополченцы Донбасса будут приравнены к ветеранам боевых действий, Владимир Путин подтвердил на встрече с ветеранами боевых действий на Красной площади 23 февраля. Он заявил, что военные должны иметь возможность получать все социальные гарантии независимо от того, в каком статусе они находились до вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Парламентская координационная группа по вопросам СВО, возглавляемая секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком, была создана по распоряжению президента России Владимира Путина. В состав группы входят представители обеих палат Федерального Собрания и всех парламентских партий, Минобороны, лидеры общественных организаций, а также военные корреспонденты. В задачи рабочей группы входит обеспечение социальных гарантий для участников спецоперации и их семей; разъяснительная работа при поведении частичной мобилизации в России; работа по патриотическому воспитанию молодежи; материально-техническое обеспечение участников СВО.