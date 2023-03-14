В Wildberries опровергли информацию о закрытии пунктов выдачи 14 марта 2023 в 20:33 Размер текста - 17 + Пункты Wildberries работают в обычном режиме Фото: Денис Моргунов © URA.RU Представители маркетплейса Wildberries опровергли информацию о забастовках сотрудников. Сообщается, что пункты выдачи заказов (ПВЗ) работают в обычном режиме. «В Wildberries опровергли информацию о забастовках сотрудников. Пункты выдачи маркетплейса продолжают работу в штатном режиме, сообщили нам в пресс-службе компании», — сообщает telegram-канал ТАСС. Ранее стало известно, что сотрудники пунктов выдачи заказов интернет-магазина Wildberries планируют забастовку из-за новой системы штрафов. Об этом рассказывали сами работники маркет-плейса. Представители маркетплейса Wildberries опровергли информацию о забастовках сотрудников. Сообщается, что пункты выдачи заказов (ПВЗ) работают в обычном режиме. «В Wildberries опровергли информацию о забастовках сотрудников. Пункты выдачи маркетплейса продолжают работу в штатном режиме, сообщили нам в пресс-службе компании», — сообщает telegram-канал ТАСС. Ранее стало известно, что сотрудники пунктов выдачи заказов интернет-магазина Wildberries планируют забастовку из-за новой системы штрафов. Об этом рассказывали сами работники маркет-плейса. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям