В Wildberries опровергли информацию о закрытии пунктов выдачи

Представители маркетплейса Wildberries опровергли информацию о забастовках сотрудников. Сообщается, что пункты выдачи заказов (ПВЗ) работают в обычном режиме.
«В Wildberries опровергли информацию о забастовках сотрудников. Пункты выдачи маркетплейса продолжают работу в штатном режиме, сообщили нам в пресс-службе компании», — сообщает telegram-канал ТАСС.
Ранее стало известно, что сотрудники пунктов выдачи заказов интернет-магазина Wildberries планируют забастовку из-за новой системы штрафов. Об этом рассказывали сами работники маркет-плейса.
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