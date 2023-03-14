В Wildberries опровергли информацию о закрытии пунктов выдачи

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Пункт выдачи Wildberries. Тюмень, интернет-магазин, wildberries, вайлдберриз, marketplace, маркетплейс
Пункты Wildberries работают в обычном режиме Фото:

Представители маркетплейса Wildberries опровергли информацию о забастовках сотрудников. Сообщается, что пункты выдачи заказов (ПВЗ) работают в обычном режиме.

«В Wildberries опровергли информацию о забастовках сотрудников. Пункты выдачи маркетплейса продолжают работу в штатном режиме, сообщили нам в пресс-службе компании», — сообщает telegram-канал ТАСС.

Ранее стало известно, что сотрудники пунктов выдачи заказов интернет-магазина Wildberries планируют забастовку из-за новой системы штрафов. Об этом рассказывали сами работники маркет-плейса.

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Представители маркетплейса Wildberries опровергли информацию о забастовках сотрудников. Сообщается, что пункты выдачи заказов (ПВЗ) работают в обычном режиме. «В Wildberries опровергли информацию о забастовках сотрудников. Пункты выдачи маркетплейса продолжают работу в штатном режиме, сообщили нам в пресс-службе компании», — сообщает telegram-канал ТАСС. Ранее стало известно, что сотрудники пунктов выдачи заказов интернет-магазина Wildberries планируют забастовку из-за новой системы штрафов. Об этом рассказывали сами работники маркет-плейса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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